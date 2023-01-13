Видео ⟩ Больница Страдиня выплатила компенсации семьям, чьих родных перепутали в морге

Точные суммы в больнице не упоминались. В настоящее время идет внутренняя проверка о случившемся в больнице. Выясняются обстоятельства дела, вовлеченные лица, ищутся возможные недостатки в процессе.

В свою очередь, по результатам этой проверки руководство больницы оценит действия работников больницы, а также возможные причины ошибочного действия.

В PSKUS отметили, что внутренние проверки - это долгий процесс, но задерживаться нельзя, так как после произведенных выводов и работ по улучшению еще предстоит провести обучение работников.

В настоящее время больница видит необходимость в проведении различных улучшений, и, во-первых, это относится к скорости, с которой происходит процесс, когда близкие умершего человека заполняют документы.

"Давайте взглянем, возможно, какие-то электронные системы можно дополнительно реализовать, чтобы улучшить ход процесса", - отметили в PSKUS.

Говоря о помещениях морга, в больнице сообщили, что в этом году планируется полная реновация здания Института патологии. Принимая во внимание усовершенствования инфраструктуры и процессы развития, это здание будет первым, кому будет обеспечена реновация.