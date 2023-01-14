Фото, видео ⟩ Наводнение в Екабпилсе. Главное за 14 января

Видео: Уровень воды в Даугаве в Екабпилсе. Прямой эфир

За последние сутки вода поднялась примерно на 70 сантиметров, до уровня рекордного паводка 1981 года осталось всего десять сантиметров.

Латвийское радио сообщает, что ледяную массу Даугавы удерживает только бетонная конструкции над насыпью. Продолжается укрепление защитной дамбы, но в течение ночи вода проникла на новые территории в городе. На данный момент больше пострадали места в микрорайонах Екабпилса на улицах Бебру и Плявиню. В мэрии сообщили, что ночью продолжалась эвакуация людей. Фундаменты частных домов на улице Межрупиецибас уже затоплены. До жилых домов поблизости вода еще не дошла.

🇱🇻 Komunālie dienesti #Jēkabpils (#Latvija) bez apstājas veido barjeras Daugavas ūdens straumēm, kuras apgājušas aizsargdambi.

📸 Iveta Apse pic.twitter.com/aaqBxbLZcu — BreakingLV (@breakinglv) January 14, 2023

Уровень воды у моста Зелкю стабилен, на высоких участках города он продолжает постепенно снижаться. У Плявиняс уровень воды немного колеблется - там он пока не достиг опасной отметки.

Красное предупреждение о наводнениях в Екабпилсском районе продлено до 14:00 воскресенья, 15 января.

Гидрологи указывают, что ситуация не улучшается, так как из верховьев реки продолжают поступать новые потоки воды, а в Екабпилсском крае затоплены большие территории.

Галерея: Чрезвычайная ситуация в Екабпилсе