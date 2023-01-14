В субботу, 14 января, в Латвии временами ожидается дождь, местами сквозь облака выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Суббота выдастся теплой и дождливой
Суббота выдастся теплой и дождливой
Скорость южного, юго-западного ветра составит порывами 13-18 метров в секунду, к вечеру ветер утихнет.
Температура воздуха составит +2...+7 градусов.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода с небольшим дождем. Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха составит +6 градусов.
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