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Суббота выдастся теплой и дождливой

rus.tvnet.lv/LETA
Суббота выдастся теплой и дождливой
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Женщина с зонтиком
Женщина с зонтиком Фото: Ieva Lūka/LETA

В субботу, 14 января, в Латвии временами ожидается дождь, местами сквозь облака выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Скорость южного, юго-западного ветра составит порывами 13-18 метров в секунду, к вечеру ветер утихнет.

Температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода с небольшим дождем. Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха составит +6 градусов.

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