"Чем она думала?" Щербатых и Андрушкевич прокомментировали возвращение Ребеки Кохи в спорт

Бывшая латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха ушла из латвийского спорта в 2020 году, выйдя замуж за катарского метателя диска Моаза Ибрагима и взяв его фамилию.

Совсем недавно тяжелоатлетка вернулась в большой спорт, приняв участие в Кубке Катара. Она одержала победу с общим весом 175 килограммов, что на 44 килограмма меньше, чем спортсменка подняла на своём предыдущем соревновании в 2019 году.

Её многолетний тренер Эдуард Андрушкевич в разговоре с Privātā Dzīve заявил, что, ещё немного консультировал бывшую ученицу, но считать его тренером Ибрагим будет неправильно.

"На самом деле мы даже не встречались, потому что главное для неё - ислам - вера, которая почти не допускает общения с мужчинами", - сказал Андрушкевич, добавив, что, по его мнению, спортсменка слишком быстро вернулась в тяжёлую атлетику после рождения дочери (семь месяцев).

Резче в своих высказываниях был легендарный латвийский тяжелоатлет Виктор Щербатых. Он заявил, что точно не будет тренировать бывшую подопечную.

"Чем она думала, когда уходила? О чём она думает сейчас? Она не разговаривает ни со мной, ни даже с девочками, с которыми раньше тренировалась и начинала. Я до сих пор помню одно - когда Ребека уходила, она никого даже не поблагодарила. Я не злопамятный, но я не буду её тренировать", - сказал Щербатых.

Бывший латвийский тяжелоатлет также подчеркнул заносчивость спортсменки, заявив, что после второго триумфа на чемпионате Европы у неё появилась так называемая звёздная болезнь, и Ибрагима в тренировочном процессе начала диктовать свои правила.