Екабпилсская краевая дума: если вода прорвет дамбу, ситуация станет неконтролируемой

Он отметил, что обсуждалось различное развитие ситуации и все стороны готовы действовать. Чтобы дамбу не прорвало, продолжаются работы по ее укреплению.

"Для самоуправления и ответственных служб это была тревожная и трудная ночь. Протечки в защитной дамбе появляются постоянно", - сказал исполнительный директор краевого самоуправления.

Он подчеркнул, что до сих пор дамба справлялась со своей задачей - удерживать нагромождения льда, но в настоящее земляная насыпь настолько пропитана водой, что не может полностью выполнять свои функции, и вода просачивается сквозь нее.

Галерея: Эвакуация в Екабпилсе

Говоря о масштабах затопления, Скрейверс сказал, что информация постоянно обновляется. Затоплены территории в районе улиц Бебру, Межрупниеку, Ригас.

Исполнительный директор сообщил, что продолжается эвакуация людей с затопленных территорий. Самоуправление предупреждает жителей города, а Государственная пожарно-спасательная служба оказывает поддержку, не только отвечая на звонки, но и при необходимости эвакуируя людей.

"Самоуправление также принимает участие в эвакуации, но большинство людей эвакуировались самостоятельно или остаются в своих домах", - сказал Скрейверс.

Как сообщалось, сегодня утром уровень воды в Даугаве возле Екабпилса достиг 8,9 метра над нулевой отметкой наблюдательной станции, и вода продолжает затапливать территорию города вдоль реки.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Мэр Екабпилса Райвис Рагайнис сообщил, что уровень воды в Даугаве превысил высоту защитной дамбы, и только бетонное ограждение еще сдерживает воду.

Ответственные службы работали всю ночь, обследуя затопленные участки, также всю ночь продолжались работы по укреплению дамбы. Вода еще не перелилась через нее, но в некоторых местах просачивается сквозь дамбу, и эти места укрепляются мешками с песком.

Видео: Наводнение в Екабпилсе