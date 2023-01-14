Главной новостью субботы, 14 января, стало наводнение в Екабпилсе. Но были и другие новости. А чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET подготовил свой ежедневный дайджест с главными событиями дня.
ГЛАВНОЕ ЗА 14 ЯНВАРЯ ⟩ Наводнение в Екабпилсе, что не так с заплатами в больницах и смерть Чуриковой
Новости Латвии:
Самоуправление Екабпилса призывает к немедленной эвакуации из районов, которым грозит затопление. Неизвестно, как долго защитная дамба города сможет выдерживать напор Даугавы.
Оплата труда врачей и учителей в Латвии остается на низком уровне. Это связано с советской системой распределения зарплат, которая до сих пор существует в нашей стране, считает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
В ноябре 2022 года тату-мастер Александр Ведяев у себя в TikTok опубликовал видео, на котором он показывает вытатуированный на теле клиента герб Советского Союза. Во время видео звучит гимн СССР. В комментариях к видео несколько человек выразили недоумение в связи с публикацией такого содержания во время, когда Россия вторглась в Украину и в Латвии запрещено прославление военной агрессии и символов военных преступлений.
В Лиелупе повышается уровень воды, возможно затопление самых низких участков по берегам реки вблизи Елгавы, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу, 13 января, в Иецаве на ул. Ригас грузовик Renault Midlum, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия, сообщила агентству LЕТА представитель Государственной полиции Илзе Юревица.
Служба государственной безопасности (VDD) приступила к оценке видео, на котором мужчина в маске на латышском языке враждебно высказывается по отношению к украинцам. А также призывает к борьбе с "правящей в Латвии фашистской преступной группировкой".
В связи с наводнением в Екабпилсском крае премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению, которое состоится в воскресенье, 15 января, в 11:00.
За рубежом:
Делегация Сейма Латвии, которая находится с визитом в Киеве, из-за обстрела украинской столицы армией РФ находится в бомбоубежище, сообщила Lsm.lv журналист Латвийского телевидения Ина Страздиня.
Авария на магистральном газопроводе в Пасвальском районе Литвы локализована, сообщается на сайте компании по обслуживанию газотранспортной системы Литвы Amber Grid.
В Саратове в конце 2022 года торжественно открыли мемориальную доску погибшему в Донбассе прапорщику Денису Ковырзину. Как выяснила Би-би-си, его вывезли на фронт из колонии для силовиков, где он сидел за убийство и незаконное хранение оружия. Это первая мемориальная доска воевавшему в ЧВК "Вагнер" заключенному, которую официально установили власти в России.
На севере Швеции обнаружен крупнейший в Европе участок добычи редких металлов, сообщила в четверг, 12 января, компания LKAB.
Венгрия не собирается разрешать другим странам НАТО поставлять танки Leopard 2 в Украину через свою территорию, потому что не хочет подвергать опасности этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, заявил в пятницу, 13 января, на пресс-конференции глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В пятницу, 13 января, заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс передал подаренные Ригой автобусы и посылки от рижан мэру Киева Виталию Кличко.
Россия, опасаясь нападения украинцев, вывела десять кораблей Черноморского флота из Новороссийской военно-морской базы, говорится в ежедневном отчете министерства обороны Великобритании.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил в субботу, 14 января, что Лондон поставит Украине тяжелые танки, чтобы она могла вытеснить российские войска со своей территории.
Интересное чтиво:
Бритье друг друга, вибраторы, выходные в постели – часть сексуальной жизни некоторых людей в почтенном возрасте. Однако секс между двумя людьми в возрасте смущает остальных, и никто не хочет об этом говорить.
Анна-Мария Паула, внучка Маэстро Раймонда Паулса, в интервью журналу Ieva откровенно рассказала, что со своим биологический отцом Дайнисом Поргантсом у нее никогда не было близкой связи.
Всемирно известные музыкальные исследователи тоталитаризма прошлого и настоящего, музыканты словенской группы LAIBACH, готовятся дать 29 января в Таллинне единственный концерт в странах Балтии в рамках своего нового тура.
Скончалась советская и российская актриса Инна Чурикова, сообщила директор театра "Ленком".
Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова, пишет "Медуза". По данным "МК", причиной стала их антивоенная позиция.
Имя Златы Огневич стало широко известно в 2013 году, когда певица громко заявила о себе, выступив от Украины на песенном конкурсе "Евровидение", где она завоевала третье место с песней Gravity. Рассказываем об этой исполнительнице в рамках рубрики "Звезда недели".
В своих только что изданных мемуарах под названием "Запасной" принц Гарри сообщает, что сожалеет о своем решении посмотреть постельные сцены из сериала, где сыграла его жена Меган, и хотел бы стереть их из памяти.
Весьма критически о старте своей бывшей ученицы Ребеки Ибрагимы под катарским флагом в беседе с журналом Privātā Dzīve отозвались её бывшие тренеры Эдуард Андрушкевич и Виктор Щербатых.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!