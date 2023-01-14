ГЛАВНОЕ ЗА 14 ЯНВАРЯ ⟩ Наводнение в Екабпилсе, что не так с зарплатами в больницах и смерть Чуриковой

В пятницу, 13 января, заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс передал подаренные Ригой автобусы и посылки от рижан мэру Киева Виталию Кличко.

Россия, опасаясь нападения украинцев, вывела десять кораблей Черноморского флота с Новороссийской военно-морской базы, говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил в субботу, 14 января, что Лондон поставит Украине тяжелые танки, чтобы она могла вытеснить российские войска со своей территории.

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Бритье друг друга, вибраторы, выходные в постели - часть сексуальной жизни некоторых людей в почтенном возрасте. Однако секс между двумя людьми в возрасте смущает остальных, и никто не хочет об этом говорить.

Анна-Мария Паула, внучка Маэстро Раймонда Паулса, в интервью журналу Ieva откровенно рассказала, что со своим биологический отцом Дайнисом Поргантсом у нее никогда не было близкой связи.

Всемирно известные музыкальные исследователи тоталитаризма прошлого и настоящего, музыканты словенской группы LAIBACH, готовятся дать 29 января в Таллинне единственный концерт в странах Балтии в рамках своего нового тура.

Скончалась советская и российская актриса Инна Чурикова, сообщила директор театра "Ленком".

Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова, пишет "Медуза". По данным "МК", причиной стала их антивоенная позиция.

Имя Златы Огневич стало широко известно в 2013 году, когда певица громко заявила о себе, выступив от Украины на песенном конкурсе "Евровидение", где она завоевала третье место с песней Gravity. Рассказываем об этой исполнительнице в рамках рубрики "Звезда недели".

В своих только что изданных мемуарах под названием "Запасной" принц Гарри сообщает, что сожалеет о своем решении посмотреть постельные сцены из сериала, где сыграла его жена Меган, и хотел бы стереть их из памяти.

Весьма критически о старте своей бывшей ученицы Ребеки Ибрагимы под катарским флагом в беседе с журналом Privātā Dzīve отозвались её бывшие тренеры Эдуард Андрушкевич и Виктор Щербатых.