С утра субботы, 14 января, Россия проводит массированные обстрелы городов Украины. Об этом сообщает Русская служба BBC. В результате этого обрушился подъезд жилого дома в Днепре, жертвами которого к утру воскресенья стали уже 18 человек.
Фото ⟩ Россия ударила по жилому дому в Днепре: погибли 18 человек
В Днепре ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила подъезд. Российская ракета попала в дом с 16 подъездами, в котором проживало около 1700 человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Предположительно, в дом попала российская ракета X-22. По одной из версий, перед этим ракету сбила украинская ПВО.
"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - написал он в своем Telegram-канале.
В Днепре под завалами разрушенной российской ракетой девятиэтажки пять человек погибли, 60 человек, из них 12 детей, ранены, сообщает Кирилл Тимошенко.
В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации согласно прописке, в них проживало 100-200 человек (около 50 детей). В доме нет электричества и газа, выбиты стекла. Фактически, по его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.
"Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", - написал Тимошенко.
Hey ihr alle Waffen-Verweigerer, Pseude-Pazifisten, Zögerer, Defätisten, all die mit diesem verfluchten russland verhandeln & sogar einen Neuanfang nach dem Krieg wollen: eure Schande-Haltung werden wir Ukrainer nie vergessen. Nie pic.twitter.com/6HouZIEjEi— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2023
В шести областях Украины повреждены энергетические объекты
Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук пишет, что в Ивано-Франковской области на западе Украины российские ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.
Одесская администрация сообщает, что осколками ракет повреждены объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в выполнении международного зернового соглашения.
Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается", - пишет Козицкий.
Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о двух попаданиях в объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в регионе происходят аварийные отключения электроэнергии. На месте работают экстренные службы. В Харькове не работает метро.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские войска обстреливали энергетические объекты в шести областях - Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской. В большинстве из них введены аварийные отключения.
Реакция президента Украины на обстрел дома в Днепре
Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенной обстрелом жилой многоэтажки в Днепре и прокомментировал обстрел.
"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор", - написал Зеленский.
Он сообщил, что разбор завалов продолжается, и пообещал найти "всех причастных к этому террору".
"Все понесут ответственность. Максимальную", - написал он.
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