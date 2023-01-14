Фото ⟩ Россия ударила по жилому дому в Днепре: погибли 18 человек

В Днепре ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила подъезд. Российская ракета попала в дом с 16 подъездами, в котором проживало около 1700 человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Предположительно, в дом попала российская ракета X-22. По одной из версий, перед этим ракету сбила украинская ПВО.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - написал он в своем Telegram-канале.

В Днепре под завалами разрушенной российской ракетой девятиэтажки пять человек погибли, 60 человек, из них 12 детей, ранены, сообщает Кирилл Тимошенко.

В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации согласно прописке, в них проживало 100-200 человек (около 50 детей). В доме нет электричества и газа, выбиты стекла. Фактически, по его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.

"Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", - написал Тимошенко.