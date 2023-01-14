Вс, 15.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Россия ударила по жилому дому в Днепре: погибли 20 человек

rus.tvnet.lv
Россия ударила по жилому дому в Днепре: погибли 20 человек
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 55
Разрушенный многоквартирный дом в Днепре.
Разрушенный многоквартирный дом в Днепре. Фото: CLODAGH KILCOYNE

С утра субботы, 14 января, Россия проводит массированные обстрелы городов Украины. Об этом сообщает Русская служба BBC. В результате этого обрушился подъезд жилого дома в Днепре, жертвами которого к утру воскресенья стали уже 20 человек.

В Днепре ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила подъезд. Российская ракета попала в дом с 16 подъездами, в котором проживало около 1700 человек. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - написал он в своем Telegram-канале.

В Днепре под завалами разрушенной российской ракетой девятиэтажки пять человек погибли, 60 человек, из них 12 детей, ранены, сообщает Кирилл Тимошенко.

В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации согласно прописке, в них проживало 100-200 человек (около 50 детей). В доме нет электричества и газа, выбиты стекла. Фактически, по его словам, жильем нужно обеспечить более 1000 человек.

"Наши люди демонстрируют невероятную взаимопомощь! Предлагают временное жилье, помогают разбирать завалы", - написал Тимошенко.

Предположительно, в дом попала российская ракета X-22. По одной из версий, которую высказали российские прокремлевские блогеры и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, перед этим ракету сбила украинская ПВО. Украинские военные отвергли эту версию - они заявили, что не имеют средств, позволяющих сбивать ракеты такого типа.

Минобороны РФ все еще не прокомментировало попадание ракеты в жилой дом, но опубликовало в своем Telegram-канале фото с ракетой и надписью: "Заряжаем по полной". Официальные российские СМИ не рассказывают о взрыве дома в Днепре.

В шести областях Украины повреждены энергетические объекты

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук пишет, что в Ивано-Франковской области на западе Украины российские ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет.

Одесская администрация сообщает, что осколками ракет повреждены объекты транспортной инфраструктуры, задействованные в выполнении международного зернового соглашения.

Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается", - пишет Козицкий.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о двух попаданиях в объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в регионе происходят аварийные отключения электроэнергии. На месте работают экстренные службы. В Харькове не работает метро.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские войска обстреливали энергетические объекты в шести областях - Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской. В большинстве из них введены аварийные отключения.

Реакция президента Украины на обстрел дома в Днепре

Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенной обстрелом жилой многоэтажки в Днепре и прокомментировал обстрел.

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор", - написал Зеленский.

Он сообщил, что разбор завалов продолжается, и пообещал найти "всех причастных к этому террору".

"Все понесут ответственность. Максимальную", - написал он.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх