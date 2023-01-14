Фото ⟩ Россия ударила по жилому дому в Днепре, погибли люди

В Днепре ракета попала в жилую девятиэтажку и разрушила подъезд. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день", - написал он в своем Telegram-канале.

В Днепре под завалами разрушенной российской ракетой девятиэтажки пять человек погибли, 27 ранены, из них шесть детей,

сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

На месте работают спасательные службы.

Hey ihr alle Waffen-Verweigerer, Pseude-Pazifisten, Zögerer, Defätisten, all die mit diesem verfluchten russland verhandeln & sogar einen Neuanfang nach dem Krieg wollen: eure Schande-Haltung werden wir Ukrainer nie vergessen. Nie pic.twitter.com/6HouZIEjEi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 14, 2023

Во Львовской области ракета попала по объекту критической инфраструктуры, сообщил глава глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Возможны перебои в снабжении светом и водой. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается", - пишет Козицкий.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о двух попаданиях в объекты критической инфраструктуры. В настоящее время в регионе происходят аварийные отключения электроэнергии. На месте работают экстренные службы. В Харькове не работает метро.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного обстрелом жилой многоэтажки в Днепре и прокомментировал обстрел.

"Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор", - написал Зеленский.

Он сообщил, что разбор завалов продолжается и пообещал найти "всех причастных к этому террору".

"Все понесут ответственность. Максимальную", - написал он.