Екабпилс: в городе на три дня закроют школы, правительство окажет финансовую поддержку

На заседании была заслушана информация о текущей ситуации в Екабпилсском крае и отчеты оперативных служб о работе в пострадавших от наводнения районах. Также были рассмотрены варианты развития событий и обсуждалась необходимая помощь самоуправлению и населению.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с утра субботы до 6 утра воскресенья, 15 января, уровень воды в Даугаве под Екабпилсом упал на 24 сантиметра. Однако он по-прежнему критически высок, превышая максимальный критерий в 8,4 метра на неполные 30 сантиметров.

Галерея: Наводнение в Екабпилсе

Самоуправление Екабпилсского края констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.

Самоуправление призывает горожан серьезно отнестись к ситуации и по возможности эвакуироваться из районов города, которым грозит затопление. Городские власти призывают немедленно эвакуироваться жителей районов на левом и правом берегах Даугавы в черте города, а также из района между Ремберти и Пуньским поместьем.

Как подчеркивает самоуправление, неизвестно, как долго защитная дамба еще сможет сдерживать напор воды. "Когда она прорвется, масса воды и льда очень быстро хлынет в город, и эвакуация может стать невозможной. Поэтому эвакуация из районов города, которым грозит опасность, сейчас критически важна для жизни и безопасности людей", - подчеркнули в самоуправлении.

Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.