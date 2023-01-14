Наводнение в Екабпилсе: в городе на три дня закроют школы

- Правительство окажет финансовую поддержку Екабпилсскому краю
Из-за наводнения в Екабпилсе на три дня будут закрыты школы, сообщил мэр города Райвис Рагайнис на пресс-конференции после заседания Совета кризисного управления.
Из-за наводнения в Екабпилсе на три дня будут закрыты школы, сообщил мэр города Райвис Рагайнис на пресс-конференции после заседания Совета кризисного управления.
Решение было принято, чтобы сократить поток людей в город и ограничить передвижение в затопленных районах.
Ранее Рагайнис сообщил агентству LETA, что из-за наводнения в городе введены строгие ограничения на нахождение в некоторых районах из-за затопления недвижимости. Большое количество жителей эвакуировано, и вполне вероятно, что многие, покидая затопленные дома, не взяли с собой учебники и другие учебные материалы.
Правительство окажет финансовую поддержку пострадавшему от наводнения Екабпилсскому краю
Правительство окажет финансовую поддержку самоуправлению и жителям пострадавшего от наводнения Екабпилсского края, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета по кризисному управлению.
Он отметил, что пока рано судить о масштабах причиненного наводнением ущерба, но, как только уровень воды стабилизируется, будут произведены расчеты, и правительство примет решение о размере необходимой финансовой помощи.
"Посмотрим, какие возможности поддержки есть у министерств и правительства, и примем решение о предоставлении финансовой помощи самоуправлению, и населению", - сказал Кариньш.
В связи с наводнением в Екабпилсском крае премьер-министр Кришьянис Кариньш в воскресенье, 15 января, в 11:00, созвал заседание совета по кризисному управлению, после которого состоялась пресс-конференция.
Видео: Пресс-конференция по ситуации в Екабпилсе
На заседании была заслушана информация о текущей ситуации в Екабпилсском крае и отчеты оперативных служб о работе в пострадавших от наводнения районах. Также были рассмотрены варианты развития событий и обсуждалась необходимая помощь самоуправлению и населению.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с утра субботы до 6 утра воскресенья, 15 января, уровень воды в Даугаве под Екабпилсом упал на 24 сантиметра. Однако он по-прежнему критически высок, превышая максимальный критерий в 8,4 метра на неполные 30 сантиметров.
Галерея: Наводнение в Екабпилсе
Самоуправление Екабпилсского района констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.
Самоуправление призывает горожан серьезно отнестись к ситуации и по возможности эвакуироваться из районов города, которым грозит затопление. Городские власти призывают немедленно эвакуироваться жителей районов на левом и правом берегах Даугавы в черте города, а также из района между Ремберти и Пуньским поместьем.
Как подчеркивает самоуправление, неизвестно, как долго защитная дамба еще сможет сдерживать напор воды. "Когда она прорвется, масса воды и льда очень быстро хлынет в город, и эвакуация может стать невозможной. Поэтому эвакуация из районов города, которым грозит опасность, сейчас критически важна для жизни и безопасности людей", - подчеркнули в самоуправлении.
Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.
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