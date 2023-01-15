Латвийские саночники на чемпионате Европы в Сигулде завоевали шесть медалей

Дуэт Мартиньш Ботс/Робертс Плуме на пятом этапе Кубка мира завоевал серебро, а вторая латвийская команда, Эдуард Шевицс/Лукас Крастс завоевала бронзовые медали. Чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, результат которых по сумме двух заездов составил 1 минуту и ​​24,022 секунды. Латвийские экипажи отстали на 0,062 и 0,089 секунды соответственно.

Победу среди женщин одержал итальянский дуэт Андреа Веттер/Марион Оберхофер, результат которых по сумме двух заездов составил 1 минуту и ​​26,281 секунды. Второе место досталось латвийскому дуэту Анда Упите/Сания Озолиня (+0,501), а бронза досталась немкам Джессике Дегенхардт/Шайенн Розенталь (+0,558).

В соревнованиях одиночек среди мужчин победа досталась немцу Максу Лангенхану, который по сумме двух заездов преодолел трассу за 1 минуту 37,588 секунды. На 0,058 секунды ему уступил другой представитель Германии Феликс Лох, а третьим стал латвийский саночник Кристерc Апарйодс (+0,085).

Латвийская саночница Элина Иева Витола в воскресенье в Сигулде заняла третье место. Победу по сумме двух заездов одержала немка Анна Беррейтер, которая обогнала свою соотечественницу Даяну Эйтбергер на 0,031 секунды, а Витолу на 0,037 секунды.

Победу в командной эстафете одержали латвийские саночники Элина Иева Витола, Кристерc Апарйодс и двойка Мартиньш Ботс/Роберт Плуме.

Латвийские саночники преодолели трассу за две минуты и 13,143 секунды, опередив команду Германии на 0,367 секунды. Бронза досталась саночникам из Италии, которые отстали от победителей на 0,774 секунды.

Таким образом, на этих выходных латвийские спортсмены в Сигулде завоевали медали во всех пяти дисциплинах, завоевав одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

С 27 по 29 января в немецком Оберхофе пройдёт чемпионат мира по санному спорту.