Вс, 15.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Дожди и ветер: о погоде в воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
Дожди и ветер: о погоде в воскресенье
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Дождь. Иллюстративное фото
Дождь. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 15 января, в Латвии будет дуть порывистый ветер, ожидается продолжительный дождь, местами сильный, а также мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Снег возможен в основном в Латгале и Видземе.

Порывы южного ветра составят 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня начиная с Курземе вечер начнет ослабевать.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +2...+5 градусов.

В Риге ожидается продолжительный дождь и ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +4 градуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх