В воскресенье, 15 января, в Латвии будет дуть порывистый ветер, ожидается продолжительный дождь, местами сильный, а также мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Дожди и ветер: о погоде в воскресенье
Дожди и ветер: о погоде в воскресенье
Снег возможен в основном в Латгале и Видземе.
Порывы южного ветра составят 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня начиная с Курземе вечер начнет ослабевать.
Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +2...+5 градусов.
В Риге ожидается продолжительный дождь и ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +4 градуса.
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