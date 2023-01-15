Дожди и ветер: о погоде в воскресенье

Снег возможен в основном в Латгале и Видземе.

Порывы южного ветра составят 15-20 метров в секунду. Во второй половине дня начиная с Курземе вечер начнет ослабевать.

Максимальная температура воздуха в воскресенье составит +2...+5 градусов.

В Риге ожидается продолжительный дождь и ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +4 градуса.