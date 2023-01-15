Фигурист Денис Васильев и пляжная волейболистка Тина Граудиня на церемонии вручения премии Trīs zvaigžņu balvas в субботу, 14 января, были признаны лучшими спортсменами Латвии 2022 года.
Денис Васильев и Тина Граудиня - лучшие спортсмены Латвии 2022 года
Васильев получил эту награду впервые в своей карьере, а Граудиня была признана лучшей второй год подряд.
Васильев в прошлом году выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы, занял 13-е место в общем зачёте на Олимпийских играх в Пекине и 13-е место на чемпионате мира. В ноябре фигурист завоевал свой первый приз в соревнованиях Grand Prix, завоевав серебро, и завершил 2022 год титулом чемпиона Латвии.
В свою очередь Граудиня в паре с Анастасией Самойловой завоевала золото чемпионата Европы, два вторых места на турнирах Международной федерации волейбола (FIVB) Elite 16 в Мексике и Франции, третье место на Кубке европейских наций Европейской конфедерации волейбола (CEV) и девятое место на чемпионате мира. Также в 2022 году Граудиня завоевала титул чемпионки в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).
Награда за лучшую спортивную команду года досталась мужской сборной Латвии по баскетболу, впервые прошедшей квалификацию на чемпионат мира, а награда за лучшую спортивную маленькую команду года досталась другой баскетбольной команде - национальной сборной Латвии по баскетболу 3x3.
Дрифт-пилот Кристап Блушс был признан спортсменом года в технических видах спорта, а пловец Зане Эмбректе получила награду паралимпийского спортсмена года. Лука Банки, главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу, стал спортивным тренером года.
Латвийский баскетбольный союз получил награду спортивной федерации года, а самоуправление Валмиерского края было признано самоуправлением года в спорте.
Тренер по лёгкой атлетике и адаптированному спорту Майя Укстиня получила награду за жизненный вклад в спорт, а тренер по лёгкой атлетике Валмиерской спортивной школы Райтис Равинскис стал молодёжным тренером года. Учитель физкультуры средней школы Гулбенского края Сармите Гобиня была выбрана в номинации "Учитель физкультуры года".
Награда спортивной семьи года досталась семье Гредзену-Шулцу из Валмиерского края.
Cпортивным журналистом года был признан Илмас Стуришка, работающий в Latvijas Avize.
Всего награды были вручены в 14 номинациях, две из которых были новыми. Обладатели девяти наград определялись голосованием, в котором общий итог складывался из голосов болельщиков (50% результата), голосов не выдвинутых спортсменов спортивных организаций (25% результата) и голосов спортивных журналистов (25% от результата), а обладателей ещё пяти наград выбирало специальное жюри и оценщики.
В 2021 году лучшими спортсменами были признаны баскетболист 3x3 Карлис Паулс Ласманис и Граудиня.
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