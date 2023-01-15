Денис Васильев и Тина Граудиня - лучшие спортсмены Латвии 2022 года

Дрифт-пилот Кристап Блушс был признан спортсменом года в технических видах спорта, а пловец Зане Эмбректе получила награду паралимпийского спортсмена года. Лука Банки, главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу, стал спортивным тренером года.

Латвийский баскетбольный союз получил награду спортивной федерации года, а самоуправление Валмиерского края было признано самоуправлением года в спорте.

Тренер по лёгкой атлетике и адаптированному спорту Майя Укстиня получила награду за жизненный вклад в спорт, а тренер по лёгкой атлетике Валмиерской спортивной школы Райтис Равинскис стал молодёжным тренером года. Учитель физкультуры средней школы Гулбенского края Сармите Гобиня была выбрана в номинации "Учитель физкультуры года".

Награда спортивной семьи года досталась семье Гредзену-Шулцу из Валмиерского края.

Cпортивным журналистом года был признан Илмас Стуришка, работающий в Latvijas Avize.

Всего награды были вручены в 14 номинациях, две из которых были новыми. Обладатели девяти наград определялись голосованием, в котором общий итог складывался из голосов болельщиков (50% результата), голосов не выдвинутых спортсменов спортивных организаций (25% результата) и голосов спортивных журналистов (25% от результата), а обладателей ещё пяти наград выбирало специальное жюри и оценщики.

В 2021 году лучшими спортсменами были признаны баскетболист 3x3 Карлис Паулс Ласманис и Граудиня.