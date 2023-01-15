Начат сбор подписей на оплату больничных с полной зарплаты

В качестве представителя инициативы указана Ильга Треймане. Она пришла к выводу, что социальное страхование, предоставляемое людям, вовсе не дает гарантий безопасности.

А именно, первые девять дней больничного оплачивает работодатель, причем за первый день они составляют 0% от оклада, за следующие два - 75%, а за остальные дни - только 80% от брутто-зарплаты.

"Получается, что болезнь "наказывает" меня дважды - один раз снижением зарплаты, а второй раз - стоимостью лекарств. Поскольку я плачу социальный налог, как и мой работодатель, я считаю, что больничные листы должны быть полностью выплачивается из социального бюджета и в размере 100% нетто зарплаты заболевшего. Если есть страховка, то есть", - говорит Треймане.

Она призывает пересмотреть порядок оплаты больничного листа и внести необходимые изменения, чтобы во время болезни, особенно в первые девять дней, когда действует больничный лист А, человеку выплачивалась компенсация в размере 100% нетто зарплаты. По ее словам, работники и работодатели уже заплатили за это в социальный бюджет.

"Хотя это и не совсем справедливо, неоплаченный первый больничный день вполне объясним, что, вероятно, защищает работодателей от недобросовестных работников", - говорит автор идеи.

Треймане убеждена, что с такими изменениями люди не будут бояться вовремя обращаться к врачу, а значит, болезни станут менее распространенными и дорогими. В случае болезни снижение зарплаты будет только за первый день болезни. Выиграли бы работодатели, потому что они могли бы фактически нанять кого-то на время болезни или делегировать обязанности работнику без забот и дополнительных расходов, потому что в результате болезни работодатель платит и тому, кто болен, и тому, кто заменяет больного.