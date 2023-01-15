Турция выразила готовность настаивать на локальном прекращении огня в Украине, поскольку ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств для победы в войне, заявил журналистам советник президента Турции по иностранным делам Ибрагим Калын.
Турция: ни у Москвы, ни у Киева нет сил, чтобы выиграть войну
Он считает маловероятным, что противоборствующие стороны готовы заключить всеобъемлющее мирное соглашение в ближайшие несколько месяцев, сообщает Hurriyet Daily News.
Однако из-за высокой цены, которую стороны должны заплатить за продолжение боевых действий, по словам Калына, вскоре они могут быть вынуждены изменить свою позицию и согласиться на локальные перемирия в некоторых зонах боевых действий.
"Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации", - сказал Калын журналистам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует свои хорошие отношения с Киевом и Москвой, чтобы положить конец почти 11-месячной войне, напоминает издание.
Напомним, что Турция принимала делегации, которые весной вели переговоры, а также способствовала заключению соглашения о "зерновом коридоре" в Черном море.
Эрдоган неоднократно предлагал свои посреднические услуги лидерам Украины и России, однако перспективы переговоров на данный момент неясны из-за непримиримых позиций сторон.
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