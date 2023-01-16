Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории

22-летний Мудрик после подписания контракта с лондонским "Челси" тут же был представлен поклонникам клуба. Произошло это в перерыве матча Английской Премьер-Лиги (АПЛ) "Челси" - "Кристал Пэлас".

Стороны заключили соглашение сроком на 8,5 лет, до лета 2031 года. Ранее в СМИ сообщалось, что "Челси" заплатит 70+40 млн евро за Мудрика, а сам игрок будет зарабатывать 7,5 млн евро в год.

Трансфер Михаила Мудрика в "Челси" стал одним из самых дорогих в английском футболе - украинец вошёл в топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ. Больше английские клубы платили только за трансферы Джека Грилиша, Ромелу Лукаку и Поля Погба.

Кроме того, Мудрик стал самым дорогим футболистом в истории Украины. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешёл из "Милана" в "Челси" за почти 44 млн евро.

"Я очень рад подписать контракт с "Челси". Это огромный клуб, выступающий в фантастической лиге. Очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры. Рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться под руководством Грэма Поттера и его сотрудников", - сказал украинец, который будет выступать за клуб под 15-м номером.

Мудрик является воспитанником донецкого "Шахтёра", за основную команду которого дебютировал осенью 2018-го в возрасте 17 лет. Всего он отыграл за "оранжево-чёрных" 44 матча, забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 результативных передач в 24 матчах за "Шахтёр" - у него 3 мяча и 2 голевых паса в 6 играх Лиги чемпионов.

За сборную Украины Мудрик провёл 8 матчей и пока не забивал.