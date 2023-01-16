Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года: очень важное время для многих!

Стрелец

Есть много причин, по которым удача может обходить нас стороной. Стрельцам нужно помнить про каждую из них, чтобы научиться менять свою судьбу. На этой неделе не стоит выходить за привычные рамки. Лучше заниматься тем, что получается лучше всего. Да, дела могут идти наперекосяк, но ничего страшного в этом нет. Все трудности и неурядицы временны, и Стрельцам нужно это понять как можно скорее. Если они останутся оптимистами, то смогут стать примером для подражания. Люди будут восхищаться их верой в себя и в лучшее будущее.

Козерог

Козерогам нужно оставаться вовлеченными во всё и вся. На этой неделе нужно включаться в работу и заниматься домашними делами. Также стоит отдыхать и общаться с друзьями. Некоторым из знакомых, друзей или родственников может понадобиться срочная помощь морального или материального характера. По возможности лучше оказать необходимую поддержку, особенно если этот человек помогал вам в прошлом. В любом случае Козерогов ждут перемены. Ночные светила помогут понять, в каком направлении дальше двигаться.

Водолей

Настало время прислушаться к умным и опытным людям. Они смогут дать Водолеям важный и крайне полезный совет. На этой неделе могут появиться новые искушения. Как известно, лучший способ избавиться от искушения - это поддаться ему, но нужно понимать, что возможны последствия. Самоконтроль необходим людям данного знака. В противном случае могут появиться проблемы, которые ударят по самолюбию и кошельку.

Рыбы

Ночные светила помогут Рыбам решить свои кармические задачи, приблизиться к счастью. Это будет очень насыщенная и важная неделя для представителей данного знака Зодиака. Их главными врагами станут трусость и сомнения. Если очень хочется сделать что-то важное, не нужно бояться. Астрологи советуют действовать. Вселенная внесет коррективы в жизнь Рыб, оказав им моральную поддержку. В целом можно ожидать благоприятных перемен в работе и бизнесе, а также новых возможностей в любви. Рыбы могут встретить человека, в которого влюбятся без памяти.