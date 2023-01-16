Есть хорошие новости для тех, кто занимается поисками своего призвания, сообщили астрологи DailyHoro и рассказали, как пройдет неделя с 16 по 22 января для представителей разных знаков Зодиака.
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года: очень важное время для многих!
На этой неделе Меркурий, избавившийся от ретроградности, поможет нам с вами найти то самое дело, которое может приносить доход, пользу обществу и удовольствие от процесса. Это будет очень важное время для многих из нас, так что не унывайте и двигайтесь вперед, советуют эксперты. Еще 22 января Уран избавится от ретроградности, но последствия этого благоприятного события мы уже ощутим на следующей неделе.
Овен
Овнам на этой неделе можно и нужно преображать свой дом. Например, можно начать с покупки или принятия в дар новых растений. Можно убираться и делать перестановку мебели. Это крайне благотворно повлияет на самооценку, настроение и удачу. Также можно заводить домашних животных. Важно продолжать сражаться за свое счастье и не отступать, если что-то пойдет не так.
Телец
У Тельцов, вероятно, появится желание перестать работать и сложить полномочия. Это может произойти из-за усталости и из-за того, что ничего не будет получаться в работе и бизнесе. Чтобы такого не происходило, важно бороться с блоками и барьерами в сознании, а также окружать себя приятными, умными и добрыми людьми. Безответственные Тельцы могут утратить контроль над ситуацией и поплатиться за свои поступки. Важно оставаться верными своим принципам и двигаться к мечте. Не нужно забывать при этом про отдых, так как переутомление станет для Тельцов главной причиной неудач.
Близнецы
У Близнецов может быть трудным начало недели. К проблемам и мелким неурядицам астрологи советуют относиться философски. Да, бывает так, что мы оступаемся и совершаем ошибки, но это не значит, что нужно переживать по этому поводу и корить себя за любую мелочь. Вторая половина недели прекрасно подходит для укрепления семейных уз, проведения времени с детьми, родителями, второй половинкой. С 18 января наступит идеальное время для поисков второй половинки.
Рак
Всё, что нужно Ракам для того, чтобы удача стала их постоянным гостем - это правильные мысли. Важно верить в себя даже в том случае, если будет допущена досадная ошибка. Астрологи советуют представителям данного знака быть осторожнее в общении с окружающими. Не следует никому рассказывать о своих планах на будущее и наживать себе врагов колкими фразами, критикой или шутками. Больше всего с 16 по 22 января будет везти тем Ракам, которые умеют расставлять приоритеты и действовать согласно принципам, слушая голос разума и логики, а не интуицию.
Лев
Львам следует продолжать путь к победе, не обращая внимание на сомнения, которые могут сделать их весьма уязвимыми. Это будет замечательная неделя для интеллектуального труда, а также для небольших кратковременных поездок. Что касается управления автомобилем, то астрологи настоятельно рекомендуют не превышать скорость и не нарушать правил дорожного движения. Будучи пешеходами, тоже лучше избегать нарушения правил - переходить дорогу лишь в положенных местах.
Дева
Девам нужно потратить время и силы на то, чтобы прийти к согласию с собой и с миром. Можно с головой окунуться в любовь, а можно побыть в уединении и заняться саморазвитием, поисками новых увлечений. Также полезными станут новые знания - можно читать книги, ходить на курсы, смотреть обучающие видео. Также на этой неделе из-за изменения энергетики Меркурия Девы могут захотеть изменить далеко идущие планы. Никаких запретов на это нет, так что можно без страхов и сомнений менять расписание на следующую неделю или на несколько месяцев вперед.
Весы
Весы, будучи одними из самых главных меланхоликов по знаку Зодиака, могут начать очень часто расстраиваться по мелочам. Да, в жизни порой происходит что-то совсем не так, как мы того хотим, но с 16 по 22 января нужно смириться с этим. Ожидается, что Весы смогут изменить свою жизнь, причем самым кардинальным образом. Возможно, что Вселенная и звезды сделают это за них, спровоцировав какие-то важные и не самые приятные перемены. На людей этого знака в первые два дня может напасть ностальгия. Могут вернуться мысли о прошлой любви, о неудачном браке.
Скорпион
На этой неделе лучше не читать мировые и локальные новости, особенно если они негативные. Скорпионам важно помнить о том, что чтение плохих новостей отрицательно влияет на ментальное состояние. То же самое можно сказать и про общение с негативно настроенными людьми. В работе и бизнесе под воздействием дурных мыслей повысится риск совершить ошибку. Именно поэтому лучше оставаться оптимистами и не заставлять себя переживать по мелочам. В конце недели Скорпионов может ожидать приятный визит или встреча.
Стрелец
Есть много причин, по которым удача может обходить нас стороной. Стрельцам нужно помнить про каждую из них, чтобы научиться менять свою судьбу. На этой неделе не стоит выходить за привычные рамки. Лучше заниматься тем, что получается лучше всего. Да, дела могут идти наперекосяк, но ничего страшного в этом нет. Все трудности и неурядицы временны, и Стрельцам нужно это понять как можно скорее. Если они останутся оптимистами, то смогут стать примером для подражания. Люди будут восхищаться их верой в себя и в лучшее будущее.
Козерог
Козерогам нужно оставаться вовлеченными во всё и вся. На этой неделе нужно включаться в работу и заниматься домашними делами. Также стоит отдыхать и общаться с друзьями. Некоторым из знакомых, друзей или родственников может понадобиться срочная помощь морального или материального характера. По возможности лучше оказать необходимую поддержку, особенно если этот человек помогал вам в прошлом. В любом случае Козерогов ждут перемены. Ночные светила помогут понять, в каком направлении дальше двигаться.
Водолей
Настало время прислушаться к умным и опытным людям. Они смогут дать Водолеям важный и крайне полезный совет. На этой неделе могут появиться новые искушения. Как известно, лучший способ избавиться от искушения - это поддаться ему, но нужно понимать, что возможны последствия. Самоконтроль необходим людям данного знака. В противном случае могут появиться проблемы, которые ударят по самолюбию и кошельку.
Рыбы
Ночные светила помогут Рыбам решить свои кармические задачи, приблизиться к счастью. Это будет очень насыщенная и важная неделя для представителей данного знака Зодиака. Их главными врагами станут трусость и сомнения. Если очень хочется сделать что-то важное, не нужно бояться. Астрологи советуют действовать. Вселенная внесет коррективы в жизнь Рыб, оказав им моральную поддержку. В целом можно ожидать благоприятных перемен в работе и бизнесе, а также новых возможностей в любви. Рыбы могут встретить человека, в которого влюбятся без памяти.
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