Фото ⟩ Пострадавшим от наводнения в Екабпилсе пожертвовали уже более 42 000 евро

Сбор пожертвований, чтобы помочь пострадавшим в результате наводнения в Екабпилсе, был начат в субботу, 14 января.

На сайте говорится, что жителям Екабпилса понадобится помощь сограждан, так как Даугава вышла из берегов и многие дома оказались затоплены, что вынудило людей покинуть их.

"Вода отступит, но многие дома будут повреждены или даже разрушены. Людям потребуются средства на починку электропроводки, устранение повреждений, нанесенных водой", - говорится на портале.

Благотворительная организация Ziedot.lv обратится к самоуправлению Екабпилсского края с просьбой определить горожан, наиболее нуждающихся в помощи.

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Напомним, Пожарно-спасательная служба с 8 января спасла с затопленных территорий 34 человека.

Самоуправление Екабпилсского края констатирует, что ситуация в городе по-прежнему опасная, но пока стабильная. Огромные площади затоплены, продолжается укрепление защитной дамбы.

Наивысший уровень воды - 8,92 метра над нулевой отметкой - был достигнут на Екабпилсской наблюдательной станции в субботу около 9 утра. Это всего на пять сантиметров ниже рекорда весеннего паводка 1981 года.