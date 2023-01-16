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Наводнение в Екабпилсе ⟩ Часть жителей может вернуться домой; началась откачка воды

Дополнено в 17:37
rus.tvnet.lv
Часть жителей может вернуться домой; началась откачка воды
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Журналист TVNET в Екабпилсе.
Журналист TVNET в Екабпилсе. Фото: Jānis Škapars / TVNET
  • Уровень воды падает, началась откачка
  • Часть жителей может вернуться домой
  • Открылись магазины, работают все общественно важные учреждения

В Екабпилсе часть населения может вернуться в свои дома, но люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в видеообращении в социальных сетях.

Мэр призвал жителей не воспринимать реэвакуацию как туристическое мероприятие, так как это "мешает работать оперативно и эффективно". Он попросил жителей по возможности меньше перемещаться и не ходить в подверженные затоплениям места.

К 11 часам в понедельник уровень воды упал уже до отметки 8,17 метра. "Радует, что уровень воды падает, однако массы льда не движутся и оказывают давление на плотину", - отметил Рагайнис. Самоуправление привлекло гидрологов и по их рекомендации - предпринимателя, который при помощи экскаватора, находясь в опасном положении на льду, пытается откопать места, которые могло затянуть, что не позволяет льду сдвинуться.

"Пытаемся добиться хоть какого-то результата, так как вскоре ожидается другая погода. Поэтому мы должны действовать оперативно и пытаться эти ледовые заторы сдвинуть," - указал мэр.

На правом берегу Даугавы жители улиц Дарзу, Ригас, Краста уже сегодня могут вернуться домой, так как на данном этапе эвакуация там отменена. Напротив, жители микрорайона ул. Званитаю и ул. Целтниеку домой пока вернуться не могут. Как только гидрологи в сотрудничестве с муниципальными специалистами решат, как вода будет отводиться назад в Даугаву из верхней части города, то есть из районов Лауктехника, Бебри и Межрупниеки, жителям этих районов также будет разрешено вернуться домой.

Сегодня в Екабпилсе открылись магазины. Эвакуационных автобусов в городе больше нет, так как они пока не нужны. Транспорт для эвакуации будет доступен по вызову, потому что спрос на него оказался не таким большим, как ожидалось - люди чаще эвакуировались на собственных автомобилях.

Реэвакуацию планируется проводить постепенно, так как речь идет не только о безопасности от наводнения, но и о канализации и качестве питьевой воды. Специалисты заверяют, что безопасность полностью гарантирована на правом берегу Даугавы. Работают канализация и водопровод, есть отопление.

Екабпилсскую защитную дамбу укрепляют непрерывно - 24 часа в сутки.

Откачка воды

Уровень воды в Екабпилсе значительно снизился, и текущая задача состоит в том, чтобы откачать воду с затопленных территорий в городе, сообщил агентству LETA исполнительный директор краевого самоуправления Улдис Скрейверс.

В самоуправлении сообщили, что в настоящее время проводится обследование затопленных территорий и разрабатываются планы по более эффективному развертыванию насосов и началу откачки воды. В настоящее время откачка происходит в одном месте - из уличного пруда Филозофу за одним из магазинов "Maxima". Некоторые крупные магазины снова открыты, и люди настроены более оптимистично.

Ситуация улучшается

В Екабпилсе ситуация с наводнением на правом берегу Даугавы, или со стороны Крустпилса, стабилизировалась, однако на левом берегу состояние по-прежнему нестабильное, рассказал в интервью телеканалу TV3 мэр Екабпилса Райвис Рагайнис.

По его словам, правый берег со стороны Крустпилса "достаточно стабилен", поэтому жители, эвакуировавшиеся с этой стороны, могут вернуться домой. Однако еще нужно выяснить, готово ли предприятие коммунального хозяйства полностью убрать все сточные воды.

В свою очередь, на левой стороне реки со стороны Екабпилса ситуация менее стабильная. Несмотря на то, что уровень воды немного упал, он по-прежнему высок и по-прежнему происходит постоянное укрепление защищающей город плотины.

Оценивая безопасность плотины, Рагайнис выразил надежду, что наибольшие риски преодолеть удалось. Плотина по-прежнему в плохом состоянии, но "если ничего быстро не изменится", то похоже, что она выстоит.

Мэр Екабпилса признал, что периодически на плотине появляются новые места протечек, но она укрепляется фактически по всей длине вне зависимости то того, видны протечки или нет.

По словам Рагайниса, теперь в городе нужно начинать думать о работах по приведению в порядок тех территорий, которые были затоплены и где теперь вода немного отступила, например, о том, чтобы откачивать воду, чтобы недвижимость людей пострадала по возможности меньше.

В свою очередь, учеба в начале недели не проходит вообще, в том числе удаленно, так как возможны разрывы в связи.

Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис на Латвийском радио сказал, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы хватает ресурсов, чтобы во время наводнения в городе оказывать всю необходимую помощь.

По словам Балтманиса, в конце недели под Екабпилсом были спасены 35 человек, которые сначала не отозвались на призыв эвакуироваться и обратились за помощью только тогда, когда ситуация стала критической.

Учреждения работают в обычном режиме

Большая часть общественно важных учреждений Екабпилса работает - например, полиция, автобусный парк и муниципальный центр по обслуживанию клиентов, однако на три дня закрыты учебные заведения, сообщает агентство LETA.

Дошкольные образовательные учреждения Zvaniņš, Zvaigznīte на улице Межа и Bērziņš функционируют. В случае необходимости в этих детсадах будут работать дежурные группы, которые смогут принять детей из детских садов Auseklītis, Kāpēcītis и филиалов Zvaigznīte.

Принимая во внимание, что улица Бривибас в Екабпилсе входит в территорию, подверженную затоплениям, чтобы обеспечить непрерывность работы подразделений Госполиции, Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции из здания по улице Бривибас, 122, временно перенесен в помещения Госполиции по улице Лиллию, 20В.

Екабпилсский автобусный парк обеспечивает рейсы городских автобусов по привычным маршрутам, как обычно, работает и центр по обслуживанию клиентов Екабпилсского края по улице Бривибас, 120.

В Екабпилсской региональной больнице возобновлен прием пациентов в полном объеме

Сегодня с 12:00 Екабпилсская региональная больница возобновила прием пациентов и оказывает медицинские услуги в полном объеме, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью больницы Ласма Виндуле.

В связи с угрозой наводнения 13 января в больнице был объявлен режим чрезвычайного реагирования на основании предоставленной комиссией по гражданской обороне информации о повышенном риске наводнения, что могло привести к перебоям с электро- и водоснабжением.

Больница не принимала пациентов на машинах скорой помощи, но оказывала помощь людям, которые сами приезжали в отделение неотложной помощи и в приемное отделение. 13 и 14 января пациенты больницы были переведены в другие больницы в Риге, Мадоне, Айзкраукле, Резекне и Даугавпилсе.

Напомним, в понедельник в 7:50 уровень воды в Екабпилсе был на 8,22 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Ответственные службы вместе с предпринимателями всю ночь продолжали работы по укреплению защитной дамбы.

Наивысший уровень воды - 8,92 метра - в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.

Для движения открыта улица Ригас

С падением уровня воды в Даугаве улица Ригас в Екабпилсе вновь открыта для движения транспорта, сообщает городское самоуправление в социальных сетях.

Движение транспорта по улице Ригас сегодня утром возобновлено, но в целях безопасности скорость движения ограничена до 30 километров в час. Городской общественный транспорт также возобновит движение по улице Ригас, сообщает самоуправление.

Улица Ригас расположена параллельно Даугаве на правом берегу реки со стороны Крустпилса.

Уровень воды падает на 2 сантиметра в час

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса с субботы, когда он достиг самого высокого уровня за последние десятилетия, упал на 68 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в 5 часов уровень воды на наблюдательной станции в Екабпилсе был на 8,24 метра выше нулевой отметки. Самый высокий уровень воды - 8,92 метра - был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. Это всего на 5 см ниже рекордного уровня во время наводнения весной 1981 года.

В течение последних двух суток уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался - на 1-2 см в час.

В черте Екабпилса на Даугаве по-прежнему наблюдаются скопления льда, движение которого минимально.

Ниже по течению от Екабпилса - возле Зельки и Плявиняс - с вечера воскресенья наблюдаются колебания уровня воды.

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна ранее сообщил, что ледяной затор в окрестностях Екабпилса растянулся на 25 километров.

Согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине недели. Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

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