Наводнение в Екабпилсе ⟩ Часть жителей может вернуться домой; уровень воды продолжает падать

Мэр Екабпилса признал, что периодически на плотине появляются новые места протечек, но она укрепляется фактически по всей длине вне зависимости то того, видны протечки или нет.

По словам Рагайниса, теперь в городе нужно начинать думать о работах по приведению в порядок тех территорий, которые были затоплены и где теперь вода немного отступила, например, о том, чтобы откачивать воду, чтобы недвижимость людей пострадала по возможности меньше.

В свою очередь, учеба в начале недели не проходит вообще, в том числе удаленно, так как возможны разрывы в связи.

Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис на Латвийском радио сказал, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы хватает ресурсов, чтобы во время наводнения в городе оказывать всю необходимую помощь.

По словам Балтманиса, в конце недели под Екабпилсом были спасены 35 человек, которые сначала не отозвались на призыв эвакуироваться и обратились за помощью только тогда, когда ситуация стала критической.

Учреждения работают в обычном режиме

Большая часть общественно важных учреждений Екабпилса работает - например, полиция, автобусный парк и муниципальный центр по обслуживанию клиентов, однако на три дня закрыты учебные заведения, сообщает агентство LETA.