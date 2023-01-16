Наводнение в Екабпилсе ⟩ Уровень воды в Даугаве падает на 2 см в час, на правом берегу ситуация стабилизировалась

В свою очередь учеба в начале недели не проходит вообще, в том числе удаленно, так как возможны разрывы в связи.

Рагайнис признал, что в целом ситуация с наводнением в крае еще не закончилась, по-прежнему нужно ждать, когда снежная и ледовая масса уйдет из города, кроме того, нужно ждать и весенних паводков.

Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис на Латвийском радио сказал, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы хватает ресурсов, чтобы во время наводнения в городе оказывать всю необходимую помощь.

По словам Балтманиса, в конце недели под Екабпилсом были спасены 35 человек, которые сначала не отозвались на призыв эвакуироваться и обратились за помощью только тогда, когда ситуация стала критической.

Для движения открыта улица Ригас

После падения уровня воды, в Екабпилсе снова открыта для движения улица Ригас.

Этим утром на улице ригас было восстановлено движения, однако в целях безопасности установлено ограничение скорости до 30 километров в час. По улице Ригас возобновится курсирование и общественного транспорта.

Улица Ригас находится параллельно Даугае, со сторны Крустпилса, и это ближайшая к реке улица на правом берегу.

В 7:50 уровень воды был 8,22 метра выше нулевой отметки станции. Ответственные службы вместе с екабпилсскими предпринимателями всю ночь продолжали работать над укреплением городской плотины.

Уровень воды падает на 2 сантиметра в час