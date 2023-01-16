Наводнение в Екабпилсе ⟩ Уровень воды в Даугаве падает, общественно важные учреждения работают в обычном режиме

В свою очередь учеба в начале недели не проходит вообще, в том числе удаленно, так как возможны разрывы в связи.

Рагайнис признал, что в целом ситуация с наводнением в крае еще не закончилась, по-прежнему нужно ждать, когда снежная и ледовая масса уйдет из города, кроме того, нужно ждать и весенних паводков.

Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис на Латвийском радио сказал, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы хватает ресурсов, чтобы во время наводнения в городе оказывать всю необходимую помощь.

По словам Балтманиса, в конце недели под Екабпилсом были спасены 35 человек, которые сначала не отозвались на призыв эвакуироваться и обратились за помощью только тогда, когда ситуация стала критической.

Учреждения работают в обычном режиме

Большая часть общественно важных учреждений Екабпилса работает, например, работают полиция, автобусный парк и муниципальный центр по обслуживанию клиентов, однако на три дня закрыты учебные заведения, сообщает агентство LETA.

В дошкольных образовательных учреждениях Zvaniņš, Zvaigznīte на улице Межа и Bērziņš учеба проходит. В случае необходимости в этих детсадах будут работать дежурные группы, которые смогут принять детей из детских садов Auseklītis, Kāpēcītis и филиалов Zvaigznīte.

Поликлиника Екабпилсской региональной больницы сегодня продолжает работу в обычном режиме. Решение о возобновлении работы стационара в полном объеме планируется принять сегодня.