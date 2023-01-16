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Наводнение в Екабпилсе ⟩ Уровень воды в Даугаве падает, общественно важные учреждения работают в обычном режиме

Дополнено в 11:22
rus.tvnet.lv
Уровень воды в Даугаве падает, общественно важные учреждения работают в обычном режиме
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Наводнение в Екабпилсе
Наводнение в Екабпилсе Фото: TVNET
  • Ситуация стабилизировалась на правом берегу Даугавы
  • Уровень воды падает на 2 сантиметра в час
  • Для движения открыта улица Ригас

В Екабпилсе ситуация с наводнением стабилизовалась на правом берегу Даугавы или со стороны Крустпилса, однако на левом берегу состояние по-прежнему нестабильное, рассказал в интервью телеканалу TV3 мэр Екабписла Райцвис Рагайнис.

По его словам, правый берег со стороны Крустпилса "достаточно стабилен", поэтому жители эвакуировавшиеся этой стороны могут вернуться домой. Однако еще нужно выяснить, готово ли предприятие коммунального хозяйства полностью убрать все сточные воды.

В свою очередь на левой стороне реки со стороны Екабпилса ситуация менее стабильная. Несмотря на то, что уровень воды немного упал, он по-прежнему высок и по-прежнему происходит постоянное укрепление защищающей город плотины.

Оценивая безопасность плотины, Рагайнис выразил надежду, что наибольшие риски преодолеть удалось. Плотина по-прежнему в плохом состоянии, но "если ничего быстро не изменится", то похоже, что она выстоит.

Муниципальный политик признал, что периодически на плотине появляются новые места протечек, но она укрепляется фактически по всей длине вне зависимости то того, видны протечки или нет.

По словам Рагайниса, теперь в городе нужно начинать думать о работах по приведению в порядок тех территорий, которые были затоплены и где теперь вода немного отступила, например, думается о том, чтобы отсасывать воду, чтобы недвижимость людей пострадала по возможности меньше.

В свою очередь учеба в начале недели не проходит вообще, в том числе удаленно, так как возможны разрывы в связи.

Рагайнис признал, что в целом ситуация с наводнением в крае еще не закончилась, по-прежнему нужно ждать, когда снежная и ледовая масса уйдет из города, кроме того, нужно ждать и весенних паводков.

Заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис на Латвийском радио сказал, что ситуация в Екабпилсе сложная, но у службы хватает ресурсов, чтобы во время наводнения в городе оказывать всю необходимую помощь.

По словам Балтманиса, в конце недели под Екабпилсом были спасены 35 человек, которые сначала не отозвались на призыв эвакуироваться и обратились за помощью только тогда, когда ситуация стала критической.

Учреждения работают в обычном режиме

Большая часть общественно важных учреждений Екабпилса работает, например, работают полиция, автобусный парк и муниципальный центр по обслуживанию клиентов, однако на три дня закрыты учебные заведения, сообщает агентство LETA.

В дошкольных образовательных учреждениях Zvaniņš, Zvaigznīte на улице Межа и Bērziņš учеба проходит. В случае необходимости в этих детсадах будут работать дежурные группы, которые смогут принять детей из детских садов Auseklītis, Kāpēcītis и филиалов Zvaigznīte.

Поликлиника Екабпилсской региональной больницы сегодня продолжает работу в обычном режиме. Решение о возобновлении работы стационара в полном объеме планируется принять сегодня.

Принимая во внимание, что улица Бривибас в Екабпилсе входит в территорию, подверженную затоплениям, чтобы обеспечить непрерывность работы подразделений Госполиции, помещения восточно-земгальского участка земгальского регионального управления Госполиции из здания по улице Бривибас, 122, временно перенесены в помещения Госполиции по улице Лиллию, 20В.

Екабпилсский автобусный парк обеспечивает рейсы городских автобусов по привычным маршрутом, как обычно работает и центр по обслуживанию клиентов Екабпилсского края по улице Бривибас, 120.

Напомним, в понедельник в 7:50 уровень воды в Екабпилсе был на 8,22 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Ответственные службы вместе с предпринимателями всю ночь продолжали работы по укреплению защитной дамбы.

Наивысший уровень воды - 8,92 метра - в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.

Для движения открыта улица Ригас

После падения уровня воды, в Екабпилсе снова открыта для движения улица Ригас.

Этим утром на улице ригас было восстановлено движения, однако в целях безопасности установлено ограничение скорости до 30 километров в час. По улице Ригас возобновится курсирование и общественного транспорта.

Улица Ригас находится параллельно Даугае, со сторны Крустпилса, и это ближайшая к реке улица на правом берегу.

В 7:50 уровень воды был 8,22 метра выше нулевой отметки станции. Ответственные службы вместе с екабпилсскими предпринимателями всю ночь продолжали работать над укреплением городской плотины.

Уровень воды падает на 2 сантиметра в час

Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса с субботы, когда он достиг самого высокого уровня за последние десятилетия, упал на 68 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник в 5 часов уровень воды на наблюдательной станции в Екабпилсе был на 8,24 метра выше нулевой отметки. Самый высокий уровень воды - 8,92 метра - был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. Это всего на 5 см ниже рекордного уровня во время наводнения весной 1981 года.

В течение последних двух суток уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался - на 1-2 см в час.

В черте Екабпилса на Даугаве по-прежнему наблюдаются скопления льда, движение которого минимально.

Ниже по течению от Екабпилса - возле Зельки и Плявиняс - с вечера воскресенья наблюдаются колебания уровня воды.

Руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна ранее сообщил, что ледяной затор в окрестностях Екабпилса растянулся на 25 километров.

Согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине недели. Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.

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