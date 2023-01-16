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Украина сообщила о ракетном ударе по Запорожью

rus.tvnet.lv
Украина сообщила о ракетном ударе по Запорожью
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Фото: SIPA/Scanpix

Российские войска в ночь на понедельник, 16 января, ракетами обстреляли Запорожье - есть разрушения, ранены три человека, сообщил глава администрации Запорожской области Александр Старух.

Среди раненых - двое детей в возрасте девяти и пятнадцати лет.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду. Три человека находятся в больницах. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет", - сообщил Старух в Telegram.

По его информации, разрушены несколько объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

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