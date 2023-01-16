Украина сообщила о ракетном ударе по Запорожью

Среди раненых - двое детей в возрасте девяти и пятнадцати лет.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду. Три человека находятся в больницах. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет", - сообщил Старух в Telegram.

По его информации, разрушены несколько объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

Галерея: Украина после ракетных ударов 29 декабря