Российские войска в ночь на понедельник, 16 января, ракетами обстреляли Запорожье - есть разрушения, ранены три человека, сообщил глава администрации Запорожской области Александр Старух.
Украина сообщила о ракетном ударе по Запорожью
Украина сообщила о ракетном ударе по Запорожью
Среди раненых - двое детей в возрасте девяти и пятнадцати лет.
"Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду. Три человека находятся в больницах. Среди них - два ребенка девяти и пятнадцати лет", - сообщил Старух в Telegram.
По его информации, разрушены несколько объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.
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