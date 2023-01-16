Остапенко стартовала на Australian Open с победы над украинкой

Матч завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу латвийской теннисистки.

Девушки провели на корте 1 час 12 минут. За это время Остапенко, занимающая 18-е место в мировом рейтинге WTA, сделала четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из трёх и не допустила ни одной двойной ошибки. Ястремская (99 WTA) пять раз подала навылет и допустила три двойные ошибки.

22-летняя Ястремская в предыдущем сезоне победила Остапенко во втором круге травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме - 3:6, 7:5, 7:5. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором круге Australian Open Остапенко встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь (79 WTA), которая на старте турнира победила румынку Ану Богдан (61 WTA) - 6:2, 2:6, 6:3.

На прошлом Australian Open 25-летняя Остапенко дошла до третьего раунда - это повторение её лучшего результата в 2017 и 2018 годах.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.