Видео ⟩ Жители Екабпилса борются с наводнением за плотину

Наивысший уровень воды - 8,92 метра - в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра.

За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.

В течение последних двух суток уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался - на 1-2 см в час.

В черте Екабпилса на Даугаве по-прежнему наблюдаются скопления льда, движение которого минимально.

Ниже по течению от Екабпилса - возле Зельки и Плявиняс - с вечера воскресенья наблюдаются колебания уровня воды.

Открыта для движения улица Ригас

С падением уровня воды в Даугаве улица Ригас в Екабпилсе вновь открыта для движения транспорта, сообщает городское самоуправление в социальных сетях.

Движение транспорта по улице Ригас сегодня утром возобновлено, но в целях безопасности скорость движения ограничена до 30 километров в час. Городской общественный транспорт также возобновит движение по улице Ригас, сообщает самоуправление.

Улица Ригас расположена параллельно Даугаве на правом берегу реки, на стороне Крустпилса.

Согласно новейшим прогнозам синоптиков, дождь и таяние снега в бассейне Даугавы вызовут повышение уровня воды в реке во второй половине недели. Если к этому времени ледяной затор на Плявиньском водохранилище и возле Екабпилса не сдвинется, ситуация в пострадавших от наводнения районах может вновь ухудшиться. Если скопления льда пройдут вниз по реке и уровень воды в Екабпилсе значительно снизится, ожидаемый приток воды может не оказать большого влияния на ситуацию.