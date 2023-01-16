С 24 февраля Служба государственной безопасности (VDD) возбудила в Латвии 34 уголовных дела за разжигание ненависти и другую деятельность в поддержку российской агрессии, сообщает Panorama.
Мягкость суда к апологетам войны вызывает недоумение у общественности и экспертов
В большинстве этих случаев нарушение совершалось открыто и даже демонстративно-вызывающе, но суд часто позволяет этим нарушителям оставаться на свободе, применяя меры пресечения, не связанные с лишением свободы, наказания бывают и символическими. Эта мягкость суда вызывает недоразумение как в обществе, так и среди экспертов по безопасности.
В начале прошлой недели поступила информация о задержании прокремлевского блогера Эдгара Блейдерса, который в своих видео прославлял Россию и Беларусь, в свою очередь Латвию называл неонацистским государством и призывал к насилию.
Несмотря на собранные доказательства и просьбу применить к нему меру пресечения в виде заключения под стражу, суд предусмотрел возможность освободить его под залог в размере 3500 евро. Он был уплачен уже на следующий день, и Блейдерс вышел на свободу.
Против Александра Дубяго, который 10 мая у памятника в Пардаугаве размахивал флагом России, уголовный процесс и вовсе был закрыт, так как прокуроры не усмотрели состава преступления.
Бывший командир НВС и экс-политик Юрис Далбиньш, который во время политической карьеры работал с вопросами безопасности и внутренних дел, указывает -
столь мягкое обхождение с этими нарушителями создает ряд рисков.
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