Недвижимость, ресторан и даже вода для сборной! Инвестиции Порзиньгисов в Латвии

Говоря о том, почему инвестиции были сделаны в 2021 году, когда в бизнесе была нестабильность из-за пандемии, Белявскис сказал, что, хотя некоторые услуги и процессы во время пандемии были ограничены или доступны в другом формате, существенных ограничений на открытие бизнеса не наблюдалось.

Белявскис не стал раскрывать подробную информацию об инвестициях, сделанных JMK Investments, поскольку коммуникационная стратегия компании предусматривает, что

любая коммерческая информация о деятельности компании, за исключением общедоступной, является коммерческой тайной.

Комментируя будущие планы JMK Investments, Белявскис сказал, что компания оценивает различные инвестиционные возможности и продолжит инвестировать в латвийские компании и в будущем, однако предпочтение отдаётся тем секторам, в которых уже накоплены знания и опыт.

Белявскис также отметил, что одной из основных задач любой компании с растущей инвестиционной программой в Латвии является постоянный анализ макроэкономических тенденций и быстрых изменений, например, в связи с инфляцией и ростом цен на энергоносители.

"Находясь здесь на месте и хорошо зная хозяйственную среду Латвии, мы считаем, что приняли правильные решения", - сказал Белявскис, добавив, что компания верит в долгосрочное развитие Латвии и активно участвует в экономическом росте.

Белявскис вместе с семьёй Порзиньгисов также основал фабрику по производству минеральной воды в Алойской волости Лимбажского края. SIA 885 было зарегистрировано в 2016 году, а с 2020 года полностью принадлежит AS North 8, акционерами которого являются Гунтис и Андис Белявские и SIA JMK VC Яниса Порзиньгиса, согласно информации Firmas.lv.

Уставный капитал компании 885 составляет 260 000 евро. Долгосрочные кредиты компании составляют 3,38 млн евро, а долгосрочные инвестиции были сделаны в размере 2,67 млн ​​евро, в том числе 1,33 млн евро в недвижимость и 1,27 млн ​​евро в технологическое оборудование и устройства.

Эта компания также уже подписала трёхлетний контракт с LBS, согласно которому вода, произведённая 885, будет использоваться мужской и женской сборными Латвии, а также игроками молодёжных сборных как во время тренировочного процесса, так и во время матчей, проходящих в Латвии.