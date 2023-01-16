Баскетболист сборной Латвии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардс" Кристап Порзиньгис инвестировал в недвижимость и несколько латвийских компаний в сфере общественного питания и спортивных товаров через своё SIA JMK Investments. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на Firmas.lv.
Недвижимость, ресторан и даже вода для сборной! Инвестиции Порзиньгисов в Латвии
Недвижимость
JMK Investments - компания, полностью принадлежащая Порзиньгису, зарегистрированная 2 февраля 2021 года, уставный капитал которой составляет 10 000 евро. Порзиньгис и бывший банкир Гунтис Белявскис входят в совет директоров компании. Сфера деятельности компании указана как купля-продажа недвижимости.
В финансовом отчёте компании указано, что в первый год работы она привлекла средства в виде кредита от владельца Порзиньгиса и сделала значительные инвестиции в недвижимость, которые, согласно отчёту, являются одними из самых выгодных и эффективных способов сохранения и приумножения средств.
Из баланса видно, что заёмные средства компании составляют 9,7 млн евро, а долгосрочные инвестиции - 7,87 млн евро, в том числе 6,45 млн евро в недвижимость и 1,36 млн евро в капитал других компаний.
В первый неполный год работы, со 2 февраля по 31 декабря 2021 года, компания работала с оборотом 25 605 евро и убытком 412 428 евро.
Компания JMK Investments полностью владеет SIA Landinvest Bauska, которая также работает в сфере недвижимости и уставный капитал которой составляет 276 276 евро. В основные средства Landinvest Bauska входит недвижимость на сумму 271 441 евро. JMK Investments купила эту компанию в октябре 2021 года, в её правление входят Белявскис и брат Порзиньгиса Янис Порзиньгис.
Также JMK Investments владеет 50% акций кейтеринговой компании SIA CN Baltic. Эта компания управляет итальянским рестораном Casa Nostra в центре Риги и магазином еды на вынос в Агенскалнсе. Компания зарегистрирована в июне 2022 года, её уставный капитал составляет 10 000 евро. Совладельцами CN Baltics являются Сандра Анита Клявиня (25%) и гражданин Италии Адриано Карлези (25%). Белявскис и Клявиня работают в правлении компании.
Экипировка и минеральная вода
В то же время Порзиньгис инвестировал в SIA BP Sports - производителя функциональной спортивной одежды, зарегистрированного в сентябре 2021 года и работающего под брендом GamePatch. Капитал BP Sports в равных долях принадлежит JMK Investments и производителю спортивного защитного снаряжения SIA Blind Save, владельцем которого является бывший флорболист Андис Блиндс. Белявксис и Блиндс работают в правлении компании. Уставный капитал компании составляет 2800 евро. С 27 сентября по 31 декабря 2021 года компания работала с оборотом 64 849 евро и прибылью 37 801 евро.
Латвийский баскетбольный союз (LBS) заключил двухлетний контракт с BP Sports, согласно которому игроки мужской и женской сборных Латвии получат нательную защитную продукцию GamePatch.
Деловой партнёр Порзиньгиса и член правления нескольких компаний Белявскис на вопрос о том, как принимались решения об инвестициях в различные отрасли, рассказал агентству LETA, что JMK Investments оценивает различные инвестиционные проекты и выбирает те, которые соответствуют долгосрочной стратегии компании.
"Независимо от отраслевой специфики в каждом сегменте есть компании, стратегия и перспективы развития которых привлекательны вне зависимости от отрасли или общего состояния экономики", - сказал Белявскис.
Говоря о том, почему инвестиции были сделаны в 2021 году, когда в бизнесе была нестабильность из-за пандемии, Белявскис сказал, что, хотя некоторые услуги и процессы во время пандемии были ограничены или доступны в другом формате, существенных ограничений на открытие бизнеса не наблюдалось.
Белявскис не стал раскрывать подробную информацию об инвестициях, сделанных JMK Investments, поскольку коммуникационная стратегия компании предусматривает, что
любая коммерческая информация о деятельности компании, за исключением общедоступной, является коммерческой тайной.
Комментируя будущие планы JMK Investments, Белявскис сказал, что компания оценивает различные инвестиционные возможности и продолжит инвестировать в латвийские компании и в будущем, однако предпочтение отдаётся тем секторам, в которых уже накоплены знания и опыт.
Белявскис также отметил, что одной из основных задач любой компании с растущей инвестиционной программой в Латвии является постоянный анализ макроэкономических тенденций и быстрых изменений, например, в связи с инфляцией и ростом цен на энергоносители.
"Находясь здесь на месте и хорошо зная хозяйственную среду Латвии, мы считаем, что приняли правильные решения", - сказал Белявскис, добавив, что компания верит в долгосрочное развитие Латвии и активно участвует в экономическом росте.
Белявскис вместе с семьёй Порзиньгисов также основал фабрику по производству минеральной воды в Алойской волости Лимбажского края. SIA 885 было зарегистрировано в 2016 году, а с 2020 года полностью принадлежит AS North 8, акционерами которого являются Гунтис и Андис Белявские и SIA JMK VC Яниса Порзиньгиса, согласно информации Firmas.lv.
Уставный капитал компании 885 составляет 260 000 евро. Долгосрочные кредиты компании составляют 3,38 млн евро, а долгосрочные инвестиции были сделаны в размере 2,67 млн евро, в том числе 1,33 млн евро в недвижимость и 1,27 млн евро в технологическое оборудование и устройства.
Эта компания также уже подписала трёхлетний контракт с LBS, согласно которому вода, произведённая 885, будет использоваться мужской и женской сборными Латвии, а также игроками молодёжных сборных как во время тренировочного процесса, так и во время матчей, проходящих в Латвии.
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