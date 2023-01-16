Большая часть общественно важных учреждений Екабпилса работает, например, работают полиция, автобусный парк и муниципальный центр по обслуживанию клиентов, однако на три дня закрыты учебные заведения, сообщает агентство LETA.
Полиция, автобусный парк и детсады: работает большая часть важных учреждений Екабпилса
В дошкольных образовательных учреждениях Zvaniņš, Zvaigznīte на улице Межа и Bērziņš учеба проходит. В случае необходимости в этих детсадах будут работать дежурные группы, которые смогут принять детей из детских садов Auseklītis, Kāpēcītis и филиалов Zvaigznīte.
Поликлиника Екабпилсской региональной больницы сегодня продолжает работу в обычном режиме. Решение о возобновлении работы стационара в полном объеме планируется принять сегодня.
Принимая во внимание, что улица Бривибас в Екабпилсе входит в территорию, подверженную затоплениям, чтобы обеспечить непрерывность работы подразделений Госполиции, помещения восточно-земгальского участка земгальского регионального управления Госполиции из здания по улице Бривибас, 122, временно перенесены в помещения Госполиции по улице Лиллию, 20В.
Екабпилсский автобусный парк обеспечивает рейсы городских автобусов по привычным маршрутом, как обычно работает и центр по обслуживанию клиентов Екабпилсского края по улице Бривибас, 120.
Напомним, в понедельник в 7:50 уровень воды в Екабпилсе был на 8,22 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Ответственные службы вместе с предпринимателями всю ночь продолжали работы по укреплению защитной дамбы.
Наивысший уровень воды - 8,92 метра - в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра. За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.
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