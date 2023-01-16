Видео ⟩ На Вантовом мосту автомобиль умудрился выехать на встречную полосу

Как видно на записи с видеорегистратора, инцидент произошел в 16:30. Люди, ехавшие по направлению в Агенскалнс, были вынуждены тормозить, так как впереди что-то осложняло движение.

Пару секунд спустя на видео становится видно, что по средней полосе в направлении центра Риги движется автомобиль, водитель которого перепутал полосы и уверенно рулит во встречном направлении.

Как ранее указывала Государственное полиция, за такое нарушение правилами дорожного движения предусмотрен денежный штраф в размере восьми штрафных единиц.

Всех, кто заметил такое нарушение, призывают сообщать в полицию, позвонив по номеру 110, а если нарушение зафиксировано в видеоматериале, то его можно подать в полицию в форме заявления.

Впрочем, полиция отмечает, что у видео должно быть достаточно хорошее качество, чтобы можно было рассмотреть номерной знак автомобиля, кроме того, необходимо указать конкретные место, дату и время.