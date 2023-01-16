В конце прошлой недели жители Екабпилса неустанно боролись с наводнением. Несмотря на то, что уровень воды как поднимался, так и падал, защита плотины от огромного давления воды стала главной задачей, на которую были брошены все силы.
По пояс в воде, в грязи по уши - как съемочная команда TVNET снимала наводнение в Екабпилсе
По пояс в воде, в грязи по уши - как съемочная команда TVNET снимала наводнение в Екабпилсе
Съемочная команда TVNET с пятницы на протяжении трех дней следила как за эвакуацией людей, так и за работами по укреплению плотины, говорила с местными жителями, многие из которых пережили самое масштабное до сих пор наводнение в Екабпилсе в 1981 году. Кроме того, мы обследовали затопленные территории города на "амфибии" НВС, которая раскрыла перед нашими камерами сюрреалистические виды.
О том, как все происходило, смотрите в трех короткометражных фильмах:
Видео: Репортаж из Екабпилса, часть первая
Видео: Репортаж из Екабпилса, часть вторая
Видео: Репортаж из Екабпилса, часть третья
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