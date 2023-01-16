По пояс в воде, в грязи по уши - как съемочная команда TVNET снимала наводнение в Екабпилсе

Съемочная команда TVNET с пятницы на протяжении трех дней следила как за эвакуацией людей, так и за работами по укреплению плотины, говорила с местными жителями, многие из которых пережили самое масштабное до сих пор наводнение в Екабпилсе в 1981 году. Кроме того, мы обследовали затопленные территории города на "амфибии" НВС, которая раскрыла перед нашими камерами сюрреалистические виды.