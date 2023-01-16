Пн, 16.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

По пояс в воде, в грязи по уши - как съемочная команда TVNET снимала наводнение в Екабпилсе

TVNET rus.tvnet.lv
,
По пояс в воде, в грязи по уши - как съемочная команда TVNET снимала наводнение в Екабпилсе
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Наводнение в Екабпилсе. Январь 2023 года
Наводнение в Екабпилсе. Январь 2023 года Фото: Ivars Soikāns/LETA

В конце прошлой недели жители Екабпилса неустанно боролись с наводнением. Несмотря на то, что уровень воды как поднимался, так и падал, защита плотины от огромного давления воды стала главной задачей, на которую были брошены все силы.

Съемочная команда TVNET с пятницы на протяжении трех дней следила как за эвакуацией людей, так и за работами по укреплению плотины, говорила с местными жителями, многие из которых пережили самое масштабное до сих пор наводнение в Екабпилсе в 1981 году. Кроме того, мы обследовали затопленные территории города на "амфибии" НВС, которая раскрыла перед нашими камерами сюрреалистические виды.

О том, как все происходило, смотрите в трех короткометражных фильмах:

Видео: Репортаж из Екабпилса, часть первая

Видео: Репортаж из Екабпилса, часть вторая

Видео: Репортаж из Екабпилса, часть третья

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх