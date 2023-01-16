В результате ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу

В результате ракетного удара России по Украине 14 января в Днепре сильно пострадал жилой многоквартирный дом - обвалился целый подъезд, а часть квартир как будто "срезало". На следующий день стало известно, что погибли 40 человек. Среди них - тренер по боксу Михаил Кореновский.

Снимки разрушенного дома уже облетели весь мир, а на одной из фотографий видна кухня, которая, как оказалось позже, принадлежала Кореновскому. На Facebook появилось видео, на котором видно, как на этой кухне семья тренера праздновала день рождения дочери. Точная дата съёмки видео неизвестна.

"Ужасные новости из Днепра. В связи с обстрелом 14 января был уничтожен подъезд многоквартирного дома, в котором проживал тренер по боксу Кореновский Михаил. Как сообщила его жена, на момент попадания ракеты она была на прогулке с детьми, а Михаил после соревнований приехал в квартиру, собрался и должен был присоединиться к прогулке с семьёй", - говорится в сообщении Спортивного комитета Украины в социальной сети Facebook.

Отмечается, что сразу после удара родные имели надежду, что мужчина ещё жив и находится под завалами, но спасатели достали уже мёртвое тело Михаила.

Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области. У него осталась жена и двое детей.