В Екабпилсе часть населения может вернуться в свои дома, но люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в видеообращении в социальных сетях.
Мэр Екабпилса призвал жителей быть готовыми к повторной эвакуации в случае необходимости
Мэр призвал жителей не превращать реэвакуацию в "туристическое мероприятие", так как это мешает действовать оперативно и эффективно. Он призвал жителей как можно меньше передвигаться и не ездить в пострадавшие от наводнения районы.
В понедельник около 11 часов утра уровень воды в Даугаве опустился до 8,17 метра. "Обнадеживает то, что уровень воды падает, но массы льда не сдвинулись с места и давят на дамбу", - сказал Рагайнис.
Погодные условия вскоре снова изменятся, образуется новый лед, поэтому необходимо постараться сдвинуть ледяной затор, сказал мэр.
На правом берегу Даугавы жители улиц Дарзу, Ригас, Краста уже сегодня могут вернуться домой, так как на данном этапе эвакуация там отменена. Напротив, жители микрорайона ул. Званитаю и ул. Целтниеку домой пока вернуться не могут. Как только гидрологи в сотрудничестве с муниципальными специалистами решат, как вода будет отводиться назад в Даугаву из верхней части города, то есть районов Лауктехника, Бебри и Межрупниеки, жителям этих районов также будет разрешено вернуться домой.
Сегодня в Екабпилсе откроются магазины. Эвакуационных автобусов в городе больше нет, так как они пока не нужны. Транспорт для эвакуации будет доступен по вызову, потому что спрос на него оказался не таким большим, как ожидалось - люди чаще эвакуировались на собственных автомобилях.
Реэвакуацию планируется проводить постепенно, так как речь идет не только о безопасности от наводнения, но и канализации и качестве питьевой воды. Специалисты заверяют, что безопасность полностью гарантирована на правом берегу Даугавы. Работают канализация и водопровод, есть отопление.
Екабпилсскую защитную дамбу укрепляют непрерывно - 24 часа в сутки.
В конце видеообращения мэр поблагодарил жителей города за понимание и спокойствие в сложной ситуации.
Сегодня в 7:50 уровень воды в Екабпилсе был на 8,22 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции. Ответственные службы вместе с предпринимателями всю ночь продолжали работы по укреплению защитной дамбы.
Наивысший уровень воды - 8,92 метра - в Екабпилсе был зарегистрирован в субботу около 9 часов утра.
За последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постепенно снижался, но движение масс льда на реке минимально.
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