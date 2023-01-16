Мэр Екабпилса призвал жителей быть готовыми к повторной эвакуации в случае необходимости

Мэр призвал жителей не превращать реэвакуацию в "туристическое мероприятие", так как это мешает действовать оперативно и эффективно. Он призвал жителей как можно меньше передвигаться и не ездить в пострадавшие от наводнения районы.

В понедельник около 11 часов утра уровень воды в Даугаве опустился до 8,17 метра. "Обнадеживает то, что уровень воды падает, но массы льда не сдвинулись с места и давят на дамбу", - сказал Рагайнис.

Погодные условия вскоре снова изменятся, образуется новый лед, поэтому необходимо постараться сдвинуть ледяной затор, сказал мэр.

На правом берегу Даугавы жители улиц Дарзу, Ригас, Краста уже сегодня могут вернуться домой, так как на данном этапе эвакуация там отменена. Напротив, жители микрорайона ул. Званитаю и ул. Целтниеку домой пока вернуться не могут. Как только гидрологи в сотрудничестве с муниципальными специалистами решат, как вода будет отводиться назад в Даугаву из верхней части города, то есть районов Лауктехника, Бебри и Межрупниеки, жителям этих районов также будет разрешено вернуться домой.