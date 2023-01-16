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Видео ⟩ В Риге водители на глазах у полиции бесстыдно едут на красный свет

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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В Риге водители на глазах у полиции бесстыдно едут на красный свет
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Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter video

Улица Бривибас - одна из наиболее загруженных улиц в столице. Утром в пятницу, 13 января, у Воздушного моста произошел абсурдный случай - на глазах у полиции несколько водителей нарушили правила дорожного движения, сообщает передача Bez Tabu.

Утром 13 января сотрудники Государственной полиции занимались регистрацией ДТП. Загорелся красный свет светофора, но, несмотря на это и игнорируя факт, что в непосредственной близости находится экипаж стражей порядка, несколько водителей продолжили свой путь и под него.

Полиция указала Bez Tabu, что получила конкретный видеоматериал - его содержание оценивается, после чего будет принято решение о начале административного процесса, кроме того, получена информация с полицейского автомобиля.

Стражи порядка информируют, что за езду под запрещающий сигнал светофора к водителю применяется денежный штраф в размере от шести до 28 денежных штрафных единиц, то есть от 30 до 140 евро.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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