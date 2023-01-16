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Во время военных учений умер земессарг

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Во время военных учений умер земессарг
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Фото: Lita Krone/LETA

В субботу, 14 января, во время военных учений Национальных вооруженных сил (NBS) на кулдигском краевом полигоне "Межайне" земессарг потерял сознание,  прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали наступление смерти, сообщают в NBS.

Медицинский персонал, находившийся на месте, оказал первую медицинскую помощь, незамедлительно была вызвана NMPD, которая и констатировала смерть.

На место происшествия прибыла и Госполиция.

Как сообщают в NBS, участие Земессардзе в военных учениях не было интенсивным и непосредственно было связано с оказанием поддержки в их проведении.

NBS информируют, на начато специальное служебное расследование несчастного случая.

В ходе расследования и экспертизы будут выяснены условия произошедшего и причина смерти земессарга.

NBS выражают самые глубокие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего.

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