В субботу, 14 января, во время военных учений Национальных вооруженных сил (NBS) на кулдигском краевом полигоне "Межайне" земессарг потерял сознание, прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали наступление смерти, сообщают в NBS.
Во время военных учений умер земессарг
Во время военных учений умер земессарг
Медицинский персонал, находившийся на месте, оказал первую медицинскую помощь, незамедлительно была вызвана NMPD, которая и констатировала смерть.
На место происшествия прибыла и Госполиция.
Как сообщают в NBS, участие Земессардзе в военных учениях не было интенсивным и непосредственно было связано с оказанием поддержки в их проведении.
NBS информируют, на начато специальное служебное расследование несчастного случая.
В ходе расследования и экспертизы будут выяснены условия произошедшего и причина смерти земессарга.
NBS выражают самые глубокие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего.
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