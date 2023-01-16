Во время военных учений умер земессарг

Медицинский персонал, находившийся на месте, оказал первую медицинскую помощь, незамедлительно была вызвана NMPD, которая и констатировала смерть.

На место происшествия прибыла и Госполиция.

Как сообщают в NBS, участие Земессардзе в военных учениях не было интенсивным и непосредственно было связано с оказанием поддержки в их проведении.

NBS информируют, на начато специальное служебное расследование несчастного случая.

В ходе расследования и экспертизы будут выяснены условия произошедшего и причина смерти земессарга.

NBS выражают самые глубокие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам погибшего.