У предприятия Ošukalns на территории в Екабпилсе вытекло 1000 литров моторного масла

Предприятию выдано разрешение на загрязняющую деятельность категории В, на территории которого находятся нефтепродукты, масла, моторные масла и другие опасные вещества. При затоплении складских помещений вытекло 1000 литров моторного масла.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) ограничила утечку бонами, ограничивающими распространение попавших в воду нефтепродуктов. В настоящее время активно ищут другие решения для устранения загрязнения среды.

Дворянинова объясняет, что, учитывая, что в результате наводнений всегда возникает загрязнение среды, VVD уже с 11 января проинформировал все предприятия Екабпилса, которым выданы соответствующие разрешения, о выполнении необходимых превентивных мероприятий в связи с наводнениями в городе, чтобы устранить или, если это невозможно, сократить загрязнение среды или его риск, а также риск аварий.

VVD повторно призывает предприятия Екабпилсского города следить за динамикой развития ситуации, своевременно позаботиться о безопасном хранении имеющихся на своем предприятии сырья, химических веществ и опасных отходов и в случае необходимости совершить их перемещение в место, где они не будут подвержены воздействию наводнений, а также осуществлять другие превентивные меры, позволяющие уменьшить потенциальный вред собственности и устранить риски загрязнения среды.

При прогнозировании вероятности утечки имеющихся на территории предприятия химических веществ, в том числе опасных отходов, сточных вод и других загрязняющих веществ необходимо информировать местное самоуправление и VVD, используя единое заявление по телефону регистрации 26 338 800.