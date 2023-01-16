Видео ⟩ "Ребенок упал с места, начал кричать". В Дарзини произошло ДТП с участием двух машин и автобуса

На место происшествия на перекрестке улиц Маскавас и Тайснас приехали три пожарные машины, бригады Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и полиция. Движение было затруднено несколько часов.

"Я сидела в телефоне, ничего особенного не видела, просто услышала удар, - рассказала программе Degpunktā пассажирка пострадавшего автобуса.

- В том месте, куда врезалась машина, сидела бабушка с ребенком, ребенок упал с места, закричал истерически, что ему страшно".

Удар был настолько сильным, что светофор, защитный барьер дороги и Ford были уничтожены полностью. Одна из машин перевернулась на крышу.

После столкновения водитель Toyota находился в бессознательном состоянии, первую медицинскую помощь ему оказал водитель автобуса, а затем приехали медики, которые доставили мужчину в больницу. Пострадал и самый юный пассажир автобуса.

Женщина рассказала, что у мальчика примерно 5-6 лет после аварии болела нога, он был в шоке и сильно кричал. Погибших в аварии нет.