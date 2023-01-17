"Перейти от сдерживания к изгнанию": что означает решение Лондона поставить Украине танки Challenger-2.

Помощь Украине ослабляет Британию?

Тем временем начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Патрик Сандерс заявил, что решение Лондона отправить Украине тяжелую технику временно ослабит армию Великобритании.

Сандерс направил британским военнослужащим внутреннее письмо, текст которого видели корреспонденты Би-би-си.

В нем среди прочего сказано: "Украина сейчас нуждается в наших танках и орудиях. Я знаю, что они будут их эффективно использовать".

При этом глава британской армии признает: "Отправка за рубеж этой техники временно сделает нашу армию слабее, это невозможно отрицать".

В связи с этим он призвал как можно быстрее восстановить британские запасы тяжелой техники и добавил: "Нет сомнений в том, что наш выбор [помогать Украине] повлияет на наши обязательства в рамках НАТО и возможности по мобилизации армии перед лицом острой и долговременной угрозы, которую представляет собой Россия".

При этом Сандерс заявил, что стремление Британии обеспечить поражение России в войне с Украиной "укрепляет нашу безопасность".

Танки Challenger-2 были созданы в конце 1990-х годов и станут одной из самых современных бронемашин, которые окажутся в распоряжении Украины.