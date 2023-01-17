Вт, 17.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Будет рассмотрено уголовное дело Гревцовой о лжи

rus.tvnet.lv/LETA
Будет рассмотрено уголовное дело Гревцовой о лжи
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Депутат Сейма Глория Гревцова
Депутат Сейма Глория Гревцова Фото: Zane Bitere / LETA

Рижский городской суд Видземского предместья сегодня в 14:30 рассмотрит уголовное дело, в котором депутат 14-го Сейма Глория Гревцова обвиняется в предоставлении Центральной избирательной комиссии (CVK) ложных сведений, выяснило агентство LETA в суде.

К Гревцовой применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, а именно уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Рассматриваемое уголовное правонарушение может быть наказано временным лишением свободы от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

С учетом того, что лицо отказалось высказать мнение в связи с выдвинутым обвинением, было принято решение о передаче дела в общем порядке, ранее сообщили в прокуратуре.

В то же время для обеспечения завершения процесса в разумный срок уголовный процесс, в котором обвиняется занимающее ответственное положение должностное лицо, имеет преимущество перед другими делами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх