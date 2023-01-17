Флаг России запретили на Australian Open

Напомним, в отличие от большинства видов спорта, российским и белорусским спортсменам разрешено соревноваться в теннисе под нейтральными флагами. Также болельщикам в Австралии разрешили проносить на турнир российские и белорусские флаги при условии, что это не вызовет беспорядков.

Во время матча первого раунда Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль, болельщики на трибунах вывесили российский флаг. Кроме того, один из них сидел в футболке Bosco и кепке "Россия", а другой - в футболке с написаю "Мать Россия" на английском. Это вызвало недовольство у украинских болельщиков, которые обратились к полиции и охране.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023

Инцидент осудили другие украинские теннисисты и посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, который призвал участников турнира соблюдать "условия нейтральности".

Организаторы Australian Open позднее отметили, что изначально их политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги, но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей.

"Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии. Это решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).

Australian Open пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января.