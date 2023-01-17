Видео ⟩ Яунземе: коррупцию в VID удалось ликвидировать

"У меня есть основания полагать, что нам удалось ликвидировать большинство или даже все исторические очаги коррупции, существовавшие в течение 30 лет и задолго до меня. Поэтому сейчас мы говорим не о процессе очищения, а о том, как усилить то, чтобы люди с коррупционными намерениями не попадали в VID", - сказала руководитель налоговой службы.

По ее словам, события последнего года показали, что коррупция распространена в основном среди сотрудников низшего звена, у которых есть непосредственный контакт с клиентом.

Также Яунземе сообщила, что больше не будет конкурсов на должности в VID с зарплатой в размере, например, 760 евро.

"Ясно, что публикация объявлений с зарплатой 760 или 820 евро за очень ответственную работу вызывает только смех в социальных сетях, а также бросает тень подозрения на то, почему человек идет туда работать", - сказала Яунземе.

Она также отметила, что без выделения дополнительных средств VID придется подумать, как реорганизовать обязанности сотрудников, чтобы иметь возможность платить им среднюю зарплату.

Видео: Сюжет программы "Утренняя панорама" (на латышском языке)