Игрок "Спартака" вместе с семьёй купил 4100 кг кокаина и спрятался в России

По данным нидерландских СМИ, 31-летний Промес подозревается на родине в выплате 250 тысяч евро наркоторговцу за кражу 400 кг кокаина. Также в связи с кражей были совершены два убийства. Один из убитых - бывший футболист Кельвин Мейнард, его застрелили в сентябре 2019 года в Амстердаме.

Кроме того, Промес вместе с другими членами семьи вложился в 4100 кг кокаина, которые были перехвачены полицией Антверпена, утверждает издание AD.

3 марта Промес должен будет предстать перед голландским судом, но очень маловероятно, что футболист явится на заседание - он прячется в России и хочет получить российское гражданство.

Добавим, что свежая новость про наркотики - не единственная проблема футболиста с законом. В 2018 году он, отдыхая на Ибице, якобы избил супругу, а в 2021 году футболиста обвинили в нанесении серьёзных ножевых ранений двоюродному брату.

13 января московский "Спартак" отправился на сборы в Дубай без Квинси Промеса и сообщил, что футболист будет тренироваться по индивидуальному графику из-за личных обстоятельств.

Sport24 пишет, что в 2021 году ОАЭ договорились с Нидерландами о взаимной выдаче друг другу преступников. Именно поэтому Промес пропустит как первые сборы "Спартака", так и вторые, которые запланированы с 30 января по 11 февраля.

Издание отмечает, что если судебные разбирательства не прекратятся в пользу футболиста, то ему, возможно, и вовсе придётся до конца жизни оставаться в России.

Промес выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.