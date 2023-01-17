Алексей Арестович написал заявление об отставке

"Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - написал Алексей Арестович, приложив фото заявления.

Напомним, что ранее Арестович заявил, что жилой дом в Днепре был разрушен в результате работы украинских систем ПВО, которые сбили российскую ракету.

"Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", - сказал он в эфире программы Марка Фейгина в ютьюбе

Позже в ВВС Украины заявили, что Украина не обладает средствами для перехвата подобных ракет, а мэр Днепра от СБУ отреагировать на слова Арестовича. А депутат Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за его политика.

В итоге Арестович принес извинения. В своем Telegram-канале он написал: "Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно, по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом".