Каждую неделю мы заглядываем в Instagram к известным спортсменам и смотрим, как и где они провели последние семь дней.
Отдых у бассейна и тренировки. Как прошла неделя звёзд спорта?
Отдых у бассейна и тренировки. Как прошла неделя звёзд спорта?
Златан Ибрагимович усердно тренировался
Боец Пейдж Ванзант лежала в бассейне
А украинка Марина Бех-Романчук стояла в бассейне
Льюис Хэмилтон отметил 38-летие
Австралийская теннисистка Айла Томлянович приняла участие в фотосессии для журнала Vogue
Дэвид Бекхэм проводил время с собаками
Роберт Левандовски радовался победе в Суперкубке Испании
Конор Макгрегор сделал три фотографии своего отражения
Легкоатлетка Ярослава Магучих гуляла по Львову
Анастасия Самойлова тренировалась на Тенерифе
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