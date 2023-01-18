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Отдых у бассейна и тренировки. Как прошла неделя звёзд спорта?

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Отдых у бассейна и тренировки. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Каждую неделю мы заглядываем в Instagram к известным спортсменам и смотрим, как и где они провели последние семь дней.

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