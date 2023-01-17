В Биржском районе Литвы произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб молодой человек, сообщает портал 15min.
Трагическая авария - водитель "уничтожил" BMW, погиб пассажир
Трагическая авария - водитель "уничтожил" BMW, погиб пассажир
Трагическая авария произошла около 15:35 в минувшее воскресенье, 15 января.
Молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем BMW 328, вылетел с дороги и врезался в дерево при обстоятельствах, которые пока не установлены. В результате сильного удара погиб пассажир 1994 года рождения.
По предварительной информации полиции, водитель автомобиля был трезвым.
Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Полиция начала расследование инцидента, чтобы выяснить причины аварии.
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