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Трагическая авария - водитель "уничтожил" BMW, погиб пассажир

rus.tvnet.lv
Трагическая авария - водитель "уничтожил" BMW, погиб пассажир
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Место аварии
Место аварии Фото: Paņevežu policija/15min

В Биржском районе Литвы произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб молодой человек, сообщает портал 15min.

Трагическая авария произошла около 15:35 в минувшее воскресенье, 15 января.

Молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем BMW 328, вылетел с дороги и врезался в дерево при обстоятельствах, которые пока не установлены. В результате сильного удара погиб пассажир 1994 года рождения.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля был трезвым. 

Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Полиция начала расследование инцидента, чтобы выяснить причины аварии.

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