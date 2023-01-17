Фото, Видео ⟩ На что способны британские танки Challenger 2, которые предадут Украине?

В чем уникальность Challenger 2?

Challenger 2 построены в конце 1990-х годов, им уже более 20 лет, но они будут самыми современными танками в распоряжении защитников Украины на данный момент. Танки обеспечат Украине лучшую защиту и повысят точность огневой мощи.

В ближайшие дни англичане приступят к обучению украинских военных на этих танках.

Стоит сразу обозначить специфику Challenger 2, которая имеет уникальную особенность. Британские военные традиции имеют гораздо большее влияние, чем стандарты НАТО. Прежде всего, Challenger 2 имеет 120-миллиметровую пушку L30A1 с длиной ствола 6,6 метра.

Экипаж Challenger 2 состоит из четырех человек, что на одного больше, чем у нынешних основных боевых танков Украины. Также эти танки весят около 64 тонн, что больше, чем аналогичные российскиt танки.

Несмотря на единый калибр боеприпасов, само оружие уникально. Во-первых, у него нарезной ствол, а во-вторых, он использует боеприпасы, не соответствующие стандарту НАТО.

Фото: EPA/Scanpix

В целом Challenger 2 - это стандартный западный танк, главное отличие которого - вооружение. Еще одной из важнейших особенностей этого боевого танка является его броня. Информация о броне Challenger 2 крайне ограничена, но известно, что танк использует броню Chobham второго поколения, также известную как Dorchester. Он состоит из специальных плиток из керамики и металлических элементов - вольфрама и обедненного урана.

Такой же тип брони имеют и американские боевые танки M1 Abrams. Этот вид защиты обеспечивает эффективную защиту от подкалиберных снарядов и "кумулятивных" боеприпасов - осколочно-фугасного противотанкового действия.

Challenger 2 оснащен 26,1-литровым турбодизельным двигателем Perkins CV12-6A V12 с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Santasalo TN54E. Правда, британский боевой танк не такой мощный, как Abrams и Leopard. У британского продукта 1200 лошадиных сил, а у Abrams и Leopard - 1500.

Challenger 2 развивает максимальную скорость 59 км/ч, а по бездорожью может двигаться со скоростью 40 км/ч.

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