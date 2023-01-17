Стало известно в каких городах снизится тариф за отопление

Тариф на тепловую энергию Babītes siltums для пользователей в Пиньки снизится на 29% и составит 191,91 евро за мегаватт-час (МВтч) вместо прежних 270,12 евро за МВтч. Новый тариф будет действовать до 30 июня, а с 1 июля тариф составит 192,65 евро за МВтч.

Снижение тарифа связано с заключением нового договора на поставку природного газа в момент, когда цена на рынке была ниже той, которая применялась в тарифе до сих пор.

Плата за тепловую энергию с господдержкой составит 113,19 евро за МВтч.

В Айзкраукле тариф на тепловую энергию для клиентов Aizkraukles siltums снизится на 12,4% и составит 123,3 евро за МВтч вместо прежних 140,8 евро за МВтч.

Снижение тарифа связано со снижением цены на природный газ в новом договоре, а также со снижением себестоимости покупаемой тепловой энергии. Плата за тепловую энергию с господдержкой составит 95,65 евро за МВтч.