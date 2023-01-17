С 1 февраля тарифы на тепловую энергию снизятся в Пиньки, Айзкраукле, Алуксне и Даугавпилсе, но повысятся в Бауске и Валмиере, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Стало известно в каких городах снизится тариф за отопление
Тариф на тепловую энергию Babītes siltums для пользователей в Пиньки снизится на 29% и составит 191,91 евро за мегаватт-час (МВтч) вместо прежних 270,12 евро за МВтч. Новый тариф будет действовать до 30 июня, а с 1 июля тариф составит 192,65 евро за МВтч.
Снижение тарифа связано с заключением нового договора на поставку природного газа в момент, когда цена на рынке была ниже той, которая применялась в тарифе до сих пор.
Плата за тепловую энергию с господдержкой составит 113,19 евро за МВтч.
В Айзкраукле тариф на тепловую энергию для клиентов Aizkraukles siltums снизится на 12,4% и составит 123,3 евро за МВтч вместо прежних 140,8 евро за МВтч.
Снижение тарифа связано со снижением цены на природный газ в новом договоре, а также со снижением себестоимости покупаемой тепловой энергии. Плата за тепловую энергию с господдержкой составит 95,65 евро за МВтч.
Тариф на тепловую энергию Alūksnes enerģija снизится на 11,8% и составит 92,98 евро за МВтч. Новый тариф будет действовать до 30 апреля. Тариф снизился в связи со снижением цен на щепу и гранулы на рынке. Плата за тепловую энергию с господдержкой составит 80,49 евро за МВтч.
Тариф Daugavpils siltumtīkli на тепловую энергию для клиентов снизится на 0,1% или 0,15 евро за МВтч - до 175,44 евро за МВтч, с господдержкой тариф составит 111,54 евро за МВтч.
С другой стороны, тариф на тепловую энергию Bauskas siltums с 1 февраля по 30 апреля составит 110,04 евро за МВтч, что на 21,1% больше, а с 1 мая - 110,98 евро за МВтч. Тариф на тепловую энергию с господдержкой составит 89,02 евро за МВтч.
С февраля повысится и тариф на тепловую энергию Valmieras ūdens - он составит 138,15 евро за МВтч, что на 2,2% выше, чем сейчас.
Повышение тарифа связано с увеличением стоимости покупаемой тепловой энергии.
Клиенты компании продолжат получать господдержку, учитывая, что тариф превышает порог в 68 евро за МВтч. Соответственно, плата за отпущенную тепловую энергию с господдержкой составит 103,08 евро за МВтч.
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