Журналистка LTV уехала из Латвии

Страздиня приняла решение уйти с работы в ноябре, объяснив это выгоранием. "Часто я уходила из дома в пять утра и возвращалась около десяти вечера", - вспоминает она, отмечая, что вечная работа оборачивалась постоянной усталостью, неудовлетворенностью и синими кругами под глазами.

На это указал и жених Страздини Адам, который родился в Шотландии. После Рождества пара переехала в Эдинбург, где Иева наслаждается отдыхом. "Пока сложно сказать, останемся ли мы", - отметила она. Иева не скрывает, что без работы тяжело, но это был один из ультиматумов Адама - она ​​должна хотя бы месяц ничего не делать, только отдыхать и собираться с мыслями.

Говоря о планах на будущее, Страздиня признается, что после отдыха могла бы работать удаленно. "Но если по какой-то причине наша жизнь в Эдинбурге не сложится и нам нужно будет вернуться, я с удовольствием продолжу работу на Латвийском телевидении", - говорит она.

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