Ведущая цикла передач Revidents на Латвийском телевидении (LTV) и голос новостей Radio SWH Иева Страздиня ушла с работы и уехала за границу, сообщает журнал Privātā Dzīve.
Журналистка LTV уехала из Латвии
Страздиня приняла решение уйти с работы в ноябре, объяснив это выгоранием. "Часто я уходила из дома в пять утра и возвращалась около десяти вечера", - вспоминает она, отмечая, что вечная работа оборачивалась постоянной усталостью, неудовлетворенностью и синими кругами под глазами.
На это указал и жених Страздини Адам, который родился в Шотландии. После Рождества пара переехала в Эдинбург, где Иева наслаждается отдыхом. "Пока сложно сказать, останемся ли мы", - отметила она. Иева не скрывает, что без работы тяжело, но это был один из ультиматумов Адама - она должна хотя бы месяц ничего не делать, только отдыхать и собираться с мыслями.
Говоря о планах на будущее, Страздиня признается, что после отдыха могла бы работать удаленно. "Но если по какой-то причине наша жизнь в Эдинбурге не сложится и нам нужно будет вернуться, я с удовольствием продолжу работу на Латвийском телевидении", - говорит она.
Больше читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 17 января!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!