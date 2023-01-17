Видео ⟩ На Виенибас гатве серьезная авария: столкнулись два автомобиля

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что в аварию попали два автомобиля. Один из автомобилей - автомобиль компании Baltic Taxi.

Глядя на информацию о пробке в приложении Waze, можно предположить, что авария произошла в районе Виенибас гатве недалеко от улицы Тирайнес.

Портал TVNET связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств инцидента.